Bam­berg betei­ligt sich wie­der an Kli­ma­schutz­ak­ti­on „Earth Hour“

Am 27. März von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr gilt rund um den Glo­bus für eine Stun­de: Licht aus. Kli­ma­schutz an. Men­schen auf der gan­zen Welt set­zen so gemein­sam ein glo­ba­les Zei­chen für den Kli­ma­schutz und einen leben­di­gen Pla­ne­ten. Wäh­rend der WWF Earth Hour wer­den auch tau­sen­de Städ­te welt­weit ihre bekann­te­sten Bau­wer­ke in sym­bo­li­sche Dun­kel­heit hül­len, dar­un­ter Wahr­zei­chen wie das Bran­den­bur­ger Tor, der Big Ben in Lon­don oder die Chri­stus­sta­tue in Rio de Janei­ro. Auch Bam­berg ist in die­sem Jahr wie­der dabei. Die Stadt­wer­ke Bam­berg, die die städ­ti­sche Beleuch­tung betreu­en, löschen für eine Stun­de lang die Beleuch­tung der Alten­burg und des Brücken­rat­hau­ses aus, um für den Umwelt- und Kli­ma­schutz einzutreten.

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp for­dern die Bam­berg Bürger:innen auf, sich eben­falls zu betei­li­gen: „Der Kli­ma­schutz bleibt – auch in Zei­ten von Coro­na – eine der wich­tig­sten Auf­ga­ben unse­rer Gesell­schaft. Schal­ten Sie für eine Stun­de zuhau­se das Licht aus und wer­den Sie Teil einer welt­wei­ten Bewe­gung!“ Laut WWF wer­den sich auch in die­sem Jahr erneut Mil­lio­nen Men­schen auf der gan­zen Welt betei­li­gen. Das Schö­ne: Die Earth Hour ist für Men­schen jeden Alters geeig­net. Egal, ob Nacht­wan­de­rung mit Taschen­lam­pe, Cand­le­light Din­ner oder ein Spa­zier­gang zur Alten­burg oder dem Brücken­rat­haus, die sich ja bei­de an der Earth Hour betei­li­gen, es gibt vie­le Mög­lich­kei­ten für die eige­ne, gelun­ge­ne Earth Hour Zuhause.

In Deutsch­land steht die Akti­on unter dem Mot­to „Licht aus. Kli­ma­schutz an.“ Die Umweltschützer:innen machen mit ihr auf die Bedro­hung der welt­wei­ten Arten­viel­falt durch den Kli­ma­wan­del und den damit ein­her­ge­hen­den Gefähr­dung der mensch­li­chen Lebens­grund­la­gen aufmerksam.

Die WWF Earth Hour fin­det die­ses Jahr bereits zum fünf­zehn­ten Mal statt. Ihren Anfang nahm die Akti­on im Jahr 2007 in Syd­ney. In den dar­auf­fol­gen­den Jah­ren brei­te­te sie sich über die gesam­te Welt aus. Mitt­ler­wei­le wird die „Stun­de der Erde“ auf allen Kon­ti­nen­ten in über 180 Län­dern began­gen. Welt­weit neh­men mehr als 7.000 Städ­te teil, allein in Deutsch­land waren es 398 im ver­gan­ge­nen Jahr.