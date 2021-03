Das Pro­gramm­heft für das Früh­jahrs-/Som­mer­se­me­ster 2021 der VHS Bam­berg-Land ist ab 22. März 2021 erhält­lich – und zwar an über…

VHS Bam­berg-Land: Früh­jahrs­pro­gramm erscheint am 22. März – Prä­senz­kur­se sol­len nach den Oster­fe­ri­en star­ten

Die Online-Rei­he zum Kli­ma­wan­del geht am Diens­tag, 2. März um 19 Uhr in die zwei­te Run­de. Span­nen­de und neue Informationen…

In einer 5‑teiligen Ver­an­stal­tungs­rei­he wer­den in der Fasten­zeit neue öko­lo­gi­sche Wege erkun­det, um ganz prak­tisch ein kli­ma­freund­li­che­res Leben ken­nen­zu­ler­nen und…

Gelas­sen­heit und Lebens­freu­de – gera­de jetzt: Unter die­sem Mot­to fin­det am Mitt­woch, 24. Febru­ar, um 19 Uhr ein Online-Vor­trag mit…

Online auf’s Pil­gern ein­stim­men: von Coburg nach Nürn­berg Auch in die­sem Jahr fin­den wie­der die belieb­ten monat­li­chen Pil­ger­tou­ren in der…

Anmel­de­start heu­te am 17. Febru­ar 2021 – Viel­fäl­ti­ges Kurs­an­ge­bot für alle Fäl­le Wir sind bereits sehr gespannt, was der Sommer…

Evang. Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V. bie­tet Online-Ver­an­stal­tungs­rei­he “Impul­se aus der ‘grü­nen Enzy­kli­ka’ ”

In der 5‑teiligen Ver­an­stal­tungs­rei­he in der Fasten­zeit zu neu­en öko­lo­gi­sche Wegen gibt es am Diens­tag, 23. März um 19 Uhr…