Die Bai­ers­dor­fer KiTa Kin­der­reich kann jetzt auch online unter www​.kin​der​reich​-bai​ers​dorf​.de besucht werden

Seit Anfang März prä­sen­tiert sich die KiTa einer eige­nen Web­sei­te. Die Start­sei­te lädt den Besu­cher dazu ein, das „Kin­der­reich“ kom­for­ta­bel und mit moder­ner Medi­en­tech­nik zu erkun­den. Das moder­ne Sei­ten­de­sign punk­tet mit einer kla­ren Struk­tu­rie­rung, moder­ne Schrif­ten sowie anspre­chen­de Bil­der. Dank aller­neu­ster Soft­ware wird der Pfle­ge­auf­wand für die Kom­mu­ne mini­miert, wäh­rend die Bear­bei­tungs­mög­lich­kei­ten auf der Home­page gleich­zei­tig erwei­tert wur­den. Bai­ers­dorf geht damit einen wei­te­ren Schritt in Rich­tung Digitalisierung.

Alle Sei­ten wur­den gra­fisch, kon­zep­tio­nell und inhalt­lich voll­stän­dig neu­ge­stal­tet. Zahl­rei­che Neue­run­gen beto­nen die Benut­zer­freund­lich­keit. Besu­cher der Web­sei­te kön­nen sich bei­spiel­wei­se über die Schwer­punk­te der päd­ago­gi­schen Arbeit, die Anmel­dung in der Kita und die damit ver­bun­de­nen Gebüh­ren sowie über den Tages­ab­lauf und die Öff­nungs­zei­ten schnell und unkom­pli­ziert infor­mie­ren. Bei offe­nen Fra­gen ist stets am Sei­ten­en­de der direk­te Kon­takt zur Kin­der­ta­ges­stät­te zu fin­den. Außer­dem wird der Besu­cher auf allen Sei­ten mit an die jewei­li­ge The­ma­tik ange­pass­ten gro­ßen Bild­mo­ti­ven empfangen.

Der Trend geht ein­deu­tig weg vom sper­ri­gen Desk­top-Com­pu­ter und hin zum mobi­len End­ge­rät. Aus die­sem Grund haben wir das soge­nann­te Respon­si­ve Web­de­sign (auto­ma­ti­sche Anpas­sung des Inhalts und des Lay­outs einer Web­site an das Aus­ga­be­ge­rät) wei­ter aus­ge­baut und opti­miert. Auf einem Desk­top-Com­pu­ter wird dadurch die Web­site inkl. Bil­der anders aus­ge­ge­ben als auf einem Tablet-Com­pu­ter, den unter­schied­li­chen Smart­pho­nes oder einem Fernseher.

www​.kin​der​reich​-bai​ers​dorf​.de