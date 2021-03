Noch zwei Wochen Ein­sicht­nah­me in die Plan­un­ter­la­gen mög­lich – Ein­wen­dun­gen kön­nen bis 14. April erho­ben werden

Seit 8. Febru­ar läuft die Aus­le­gungs­frist für das Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren zum Bahn­aus­bau durch das Stadt­ge­biet. Seit­her kön­nen sich alle vom dem Groß­pro­jekt betrof­fe­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über sämt­li­che Aspek­te der „Jahr­hun­dert­bau­maß­nah­me“ infor­mie­ren. Mit einer umfas­sen­den Öffent­lich­keits­ar­beit hat die Stadt Bam­berg die Bür­ger­schaft auf die Bedeu­tung des Groß­pro­jek­tes hin­ge­wie­sen, damit sie ihre per­sön­li­che Betrof­fen­heit prü­fen und gege­be­nen­falls Ein­wen­dun­gen erhe­ben kann. Jetzt geht es in den End­spurt: die Aus­le­gungs­frist endet in zwei Wochen, am 31. März 2021. Zu fin­den sind die Unter­la­gen im Inter­net unter www​.reg​-ofr​.de/​p​f​a22.

Inzwi­schen hat sich auch der Bam­ber­ger Stadt­rat in einer Son­der­sit­zung mit dem Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren befasst und mit brei­ter Mehr­heit eine Posi­tio­nie­rung der Stadt Bam­berg in über 20 Punk­ten beschlos­sen. Dazu zäh­len die For­de­rung nach dem Erhalt des ICE-System­halts eben­so wie ein Rea­li­sie­rungs­wett­be­werb „Gestal­tung der Lärm­schutz­wän­de“, die Ent­wick­lung einer Grün­an­la­ge „Gleis­park“ süd­lich der Pfi­ster­brücke oder das Ver­lan­gen nach einer Grün­brücke im Stadt­wald. Beson­ders wich­tig ist der Stadt die Berück­sich­ti­gung der städ­te­pla­ne­ri­schen Ent­wick­lungs­zie­le im Bereich der neu zu errich­ten­den Bahn-Unter- und ‑Über­füh­run­gen. Der Stadt­rat hat die Stadt­ver­wal­tung außer­dem damit beauf­tragt, die Mög­lich­keit einer Ver­le­gung des Stand­or­tes des S‑Bahn-Hal­tes Süd auf die Posi­ti­on süd­lich der Forch­hei­mer Stra­ße in direk­ten Gesprä­chen mit der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung zu erörtern.

In einer wei­te­ren Son­der­voll­sit­zung am 31. März wird dann die voll­stän­di­ge Stel­lung­nah­me der Stadt Bam­berg, die im Rah­men des Ver­fah­rens ein­ge­bracht wird, vom Stadt­rat verabschiedet.

Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung – wie, wann, wo?