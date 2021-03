Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth

A9 / PEG­NITZ, LKR. BAY­REUTH. Das rich­ti­ge Gespür hat­ten am Mon­tag­nach­mit­tag Ver­kehrs­po­li­zi­sten aus Bay­reuth. Bei der Kon­trol­le eines Opel Vec­tras auf dem Park­platz der Rast­an­la­ge Frän­ki­sche Schweiz, Fahrt­rich­tung Ber­lin, fan­den die Beam­ten Amphet­amin. Der Fah­rer wur­de vor Ort fest­ge­nom­men. Er sitzt auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth aktu­ell in Haft.

Der 36-jäh­ri­ge Fah­rer leg­te auf der Rast­an­la­ge, gegen 16.10 Uhr, eine Pau­se ein. Hier wur­den die Ver­kehrs­po­li­zi­sten auf den Mann auf­merk­sam und unter­zo­gen ihn einer Ver­kehrs­kon­trol­le. Ein durch­ge­führ­ter Urin­test brach­te das schnel­le Ergeb­nis: Der Fah­rer stand unter dem Ein­fluss von Amphet­amin. Bei der fol­gen­den Durch­su­chung des Opels kam dann, ver­teilt auf die Mit­tel­kon­so­le und das Hand­schuh­fach, Amphet­amin im drei­stel­li­gen Gramm­be­reich zum Vor­schein. Die Ver­kehrs­po­li­zi­sten nah­men den Mann fest und stell­ten das Rausch­gift sicher. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Bayreuth.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erging gegen den Beschul­dig­ten am Diens­tag Unter­su­chungs­haft­be­fehl wegen der Ein­fuhr und des Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge. Der Beschul­dig­te befin­det sich jetzt in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt in Untersuchungshaft.