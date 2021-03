Die für mor­gen, Mitt­woch, den 17.03.2021, geplan­te Sit­zung des Kulm­ba­cher Stadt­ra­tes muss abge­sagt wer­den. Rund ein Drit­tel aller Stadt­rä­te befin­det sich in Qua­ran­tä­ne, da die­se mit einer mit Covid-19 infi­zier­ten Per­son Kon­takt hat­ten und vom Gesund­heits­amt als Kon­takt­per­son ersten Gra­des ein­ge­stuft wur­den. Auch Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok befin­den sich in Qua­ran­tä­ne. Die Amts­ge­schäf­te führt ab mor­gen vor­über­ge­hend 3. Bür­ger­mei­ster Dr. Ralf Hart­nack. Die mor­gi­ge Stadt­rats­sit­zung wird nicht auf einen ande­ren Ter­min ver­scho­ben, die vor­ge­se­he­nen Tages­ord­nungs­punk­te sind für die näch­ste regu­lä­re Sit­zung am 22. April 2021 vorgesehen.