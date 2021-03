Jakob Gugel und Vla­di­mir Terem­kov auch im anschlie­ßen­den Groß­mei­ster­si­mul­tan siegreich

Die Städ­te­part­ner­schaft Höchstadt-Kras­no­gor­sk blüht der­zeit vir­tu­ell auf. Die erwach­se­nen Schach­spie­ler aus bei­den Städ­ten punk­ten zwei­mal pro Woche gemein­sam in der Qua­ran­tä­ne­li­ga gegen über 6.000 Spie­ler aus der gan­zen Welt. Die Schach­schü­ler waren beim Tegern­hei­mer U12-Online-Freund­schafts­tur­nier erfolgreich.

Der zehn­jäh­ri­ge Jakob Gugel aus Höchstadt und der sie­ben­jäh­ri­ge Vla­di­mir Terem­kov waren die U12-Top­spie­ler, hol­ten zehn bzw. neun Punk­te aus zehn Par­tien. Auch die Höchstadter Seba­sti­an Voll­mer und Felix Hader­lein steu­er­ten wich­ti­ge Sie­ge bei. Das Team „Gar­de Kras­no­gor­sk und SC Höchstadt“ domi­nier­te die Liga C und ver­wies u.a. Mann­schaf­ten aus Nürn­berg, Mies­bach und Karls­ru­he auf die Plät­ze. Über 500 Kin­der nah­men an den vier Tur­nie­ren der Schach­freun­de Tegern­heim teil. In der U18-Grup­pe kam das ersatz­ge­schwäch­te Team Kras­no­gor­sk-Höchstadt nicht über Platz 14 von 18 hinaus.

Das Freund­schafts­tur­nier wur­de auf You­Tube live von Groß­mei­ster Rai­ner Buh­mann, Deut­scher Mei­ster 2018 und Deut­scher Blitz­mei­ster 2019, kom­men­tiert. Anschlie­ßend trat er gegen die 12 besten U12- und U18-Spie­ler im Simul­tan­schach an, er spiel­te somit alle Par­tien online gleich­zei­tig mit knap­per Bedenk­zeit. Die Nach­wuchs­ta­len­te waren alle­samt über­ra­schend stark und lie­ßen sich nicht matt­set­zen. So gewann Buh­mann nur eine Par­tie und ver­lor elf Par­tien wegen Zeit­über­schrei­tung, aller­dings oft in gewon­ne­ner Stel­lung. Auch Jakob Gugel und Vla­di­mir Terem­kov konn­ten sich so über einen Tri­umph gegen einen Groß­mei­ster freuen.

U12-Tabel­le und ‑Par­tien zum Nach­spie­len: https://​lich​ess​.org/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​/​9​5​Z​E​k​XLn. Alle Infos zum Online-Ange­bot des SC Höchstadt unter www​.sc​-hoech​stadt​.de.

Seba­sti­an Dietze