Dies­jäh­ri­ges Leit­the­ma „Gemein­sam stif­ten – Gemein­schaft stif­ten – Sinn stiften“

Die Aus­schrei­bung für den Bür­ger­preis des Baye­ri­schen Land­tags 2021 ist gestar­tet. Auch heu­er wür­digt die baye­ri­sche Volks­ver­tre­tung mit der hohen Aus­zeich­nung wie­der her­aus­ra­gen­des ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment im Frei­staat. Das Leit­the­ma lau­tet dies­mal „Gemein­sam stif­ten – Gemein­schaft stif­ten – Sinn stif­ten“. Das teilt der Kulmbach/​Wunsiedler FREIE WÄH­LER- Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Rai­ner Lud­wig mit und rich­tet sich damit an Stif­tun­gen aus der Regi­on: „Die Aus­lo­bung rich­tet sich an gemein­nüt­zi­ge Stif­tun­gen mit Sitz in Bay­ern – damit auch aus Ober­fran­ken -, die sich mit ihren Pro­jek­ten und dem Enga­ge­ment von Ehren­amt­li­chen in her­aus­ra­gen­der Wei­se um das Gemein­wohl kümmern.“

„Gemein­sam geht man­ches leich­ter. Eine Gemein­schaft kann oft viel mehr bewe­gen als der Ein­zel­ne. Das gilt auch für gemein­nüt­zi­ge Stif­tun­gen, in die enga­gier­te Men­schen Mit­tel und Zeit ein­brin­gen, um etwas zu errei­chen“, erklärt der Abge­ord­ne­te aus Kulm­bach. Die Ideen und Pro­jek­te gemein­nüt­zi­ger Stif­tun­gen kom­men – gemäß den Stif­tungs­zie­len – der All­ge­mein­heit zugu­te. Ins­be­son­de­re in Bür­ger­stif­tun­gen, also in „Stif­tun­gen von Bür­gern für Bür­ger“, machen sich Gleich­ge­sinn­te gemein­sam für eine Sache stark. MdL Rai­ner Lud­wig: „Gemein­schaft­lich möch­ten sie ihren Ort oder ihre Regi­on lebens­wer­ter machen, Men­schen hel­fen, Gutes und Sinn­vol­les für die Gesell­schaft tun.“

Die­ses ehren­amt­li­che Enga­ge­ment von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern im Stif­tungs­we­sen stellt der Baye­ri­sche Land­tag in den Mit­tel­punkt sei­nes dies­jäh­ri­gen Bür­ger­prei­ses, so Lud­wig: „Aus­ge­zeich­net wer­den gemein­nüt­zi­ge Stif­tun­gen, die mit sozia­len Pro­jek­ten in her­aus­ra­gen­der Wei­se dazu bei­tra­gen, dass Men­schen im Frei­staat durch den Ein­satz und das Enga­ge­ment von Ehren­amt­li­chen Gemein­schaft und Sinn erfahren.“

Die Preis­trä­ger wer­den von einem Bei­rat unter dem Vor­sitz von Land­tags­prä­si­den­tin Ilse Aigner aus­ge­wählt. Der Bür­ger­preis 2021 des Baye­ri­schen Land­tags ist mit ins­ge­samt 50.000 Euro dotiert. Eine Teil­aus­schüt­tung des Preis­gel­des bleibt vor­be­hal­ten. Zudem kann das jewei­li­ge Preis­geld auch in Teil­sum­men auf meh­re­re Preis­trä­ger auf­ge­teilt wer­den. Das Preis­geld ist zweck­ge­bun­den und für die För­de­rung des prä­mier­ten Pro­jekts einzusetzen.

Die Bewer­bungs­frist läuft bis 9. Mai 2021. Die Preis­ver­lei­hung fin­det am 22. Okto­ber 2021 im Baye­ri­schen Land­tag statt.