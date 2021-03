Pro­jekt läuft bis Dezem­ber 2022 – kosten­freie Teilnahme!

Lich­ten­fels (15.03.2021). In dem Pro­jekt „Social Media Manage­ment für KMU“ erhal­ten klei­ne und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men (KMU) in Bay­ern einen Ein­blick in aktu­el­le For­schungs­er­geb­nis­se und prak­ti­sche Tipps rund um Social Media und Mobi­le Busi­ness. Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Lich­ten­fels infor­miert über die­sem Weg die hei­mi­schen KMU über die­ses pra­xis­na­he Pro­jekt der Uni­ver­si­tä­ten Bam­berg und Regensburg.

„Ziel die­ses inno­va­ti­ven Pro­jek­tes ist es, Know-How zum sinn­vol­len Ein­satz von Social Media wei­ter­zu­ge­ben und die Fra­gen zu klä­ren: Was sind tech­ni­sche, öko­no­mi­sche und sozia­le Ein­satz­po­ten­tia­le die­ser Tech­no­lo­gien und wie kön­nen Unter­neh­men mit den Her­aus­for­de­run­gen umge­hen?“ berich­tet Wirt­schafts­för­de­rer Hel­mut Kurz.

Über eine Online-Wis­sens­platt­form und im Rah­men von abwechs­lungs­rei­chen und kurz­wei­li­gen (digi­ta­len) Netz­werktref­fen ver­mit­telt ein Team aus Wis­sen­schaft­le­rIn­nen fun­dier­tes Wis­sen zum erfolg­rei­chen Umgang mit zukunfts­wei­sen­den digi­ta­len Lösungen.

Die Inhal­te erstrecken sich über die­se drei Themenblöcke:

Social Media in der Wertschöpfung

Social Media und Mobi­le Business

Social Media Analysemethoden

Die­ses Jahr ste­hen unter ande­rem Online-Kur­se auf dem Pro­gramm, die Teil­neh­men­de indi­vi­du­ell und fle­xi­bel „on demand“ abru­fen kön­nen. Bei­spiel­wei­se erhal­ten die inter­es­sier­ten Unter­neh­men Ein­blicke, wie sie durch Social Media Kenn­zah­len den Erfolg auf Social Media mess­bar machen kön­nen, wie Social Media dabei hilft gutes Per­so­nal zu fin­den und war­um Künst­li­che Intel­li­genz auch für deren Busi­ness heu­te schon eine Rol­le spielt.

Außer­dem wer­den in abwechs­lungs­rei­chen und kurz­wei­li­gen (digi­ta­len) Netz­werktref­fen aktu­el­le Fra­ge­stel­lun­gen dis­ku­tiert wie etwa „Wie fin­de ich mit­tels Social Media Ana­ly­sen eine erfolg­rei­che Social Media Stra­te­gie“ oder „Future Skills – alles rund um Social Media und die Kom­pe­ten­zen der Zukunft“.

Das Beste dar­an: Die Teil­nah­me ist kosten­frei und fle­xi­bel ! Alle Ange­bo­te las­sen sich unab­hän­gig von­ein­an­der nut­zen und sind zudem frei­wil­lig. Je nach den aktu­el­len Bedar­fen und Zeit­fen­stern kön­nen sich Inter­es­sier­te daher ihr indi­vi­du­el­les Pro­gramm zusammenstellen!

„Sei­en Sie zeit­nah dabei und nut­zen Sie die­se kosten­freie Unter­stüt­zung, um Ihr Unter­neh­men auch in die­sem Bereich wett­be­werbs­fä­hig auf­zu­stel­len. Mehr als 20 Unter­neh­men nut­zen bereits die­ses Instru­ment, auch um die Fol­gen der Pan­de­mie abzu­mil­dern.“ appel­liert Kurz an die hei­mi­schen Wirtschaftsunternehmen.

Mehr span­nen­de Ein­blicke zum Pro­jekt und Infor­ma­tio­nen zur kosten­frei­en Teil­nah­me sind erhält­lich unter https://​social​me​dia​mit​tel​stand​.de. Das Koope­ra­ti­ons­pro­jekt der Uni­ver­si­tä­ten Bam­berg und Regens­burg läuft noch bis min­de­stens Dezem­ber 2022 und wird vom Euro­päi­schen Sozi­al­fonds (ESF) gefördert.

Ansprech­per­so­nen:

Bei Inter­es­se oder Rück­fra­gen bit­te mel­den beim Pro­jekt­team unter esf.​kmu@​ur.​de.