Lei­der muss die Kol­pings­fa­mi­lie ein wei­te­res Mal ihre Jah­res­haupt­ver­samm­lung, die für den 19.03.21 geplant war, ver­schie­ben. Der neue Ter­min wird recht­zei­tig bekannt gege­ben. Der Jose­fi­got­tes­dienst am Sonn­tag, 21.03.2021 kann um 10 Uhr in der Kir­che St. Mar­tin statt­fin­den. Aller­dings wird es auch in die­sem Jahr kei­nen Kir­chen­zug und kei­ne musi­ka­li­sche Umrah­mung vom Spiel­manns­zug Jahn Forch­heim geben. Umso mehr freut sich die Kol­pings­fa­mi­lie, wenn nach dem Lock down im näch­sten Jahr wie­der Jose­fi mit musi­ka­li­schem Kir­chen­zug und anschlie­ßen­dem Weiß­wurst-Früh­schop­pen gefei­ert wer­den kann. Für den Got­tes­dienst kann man sich unter anmeldung@​kolping-​forchheim.​de oder bei der Vor­sit­zen­den Maria Weber (Tele­fon 09191/ 66635) anmelden.