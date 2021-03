Zur digi­ta­len Ver­nis­sa­ge mit der Künst­le­rin Mar­ti­na Lam­mers lädt die Grü­ne Direkt­kan­di­da­tin für den Wahl­kreis Bay­reuth am 21.03. um 19 Uhr ein: „Der inter­na­tio­na­le Tag gegen Ras­sis­mus ist ein guter Zeit­punkt, um sich eben genau damit zu befas­sen: wie wirkt Ras­sis­mus in unse­rer Gesell­schaft hier und heu­te und vor allem, was tun wir gemein­sam dage­gen?“ so Bauer.

Ekin Deli­göz, MdB, wird einen Impuls­vor­trag zu struk­tu­rel­lem Ras­sis­mus bei­tra­gen, bevor die Künst­le­rin ihre Wer­ke prä­sen­tiert. Die­se wer­den in einer hybri­den Aus­stel­lung bis Ende April in Schau­fen­stern an der ZOH (Kanal­stra­ße 17 in Bay­reuth) und auch im Inter­net auf www​.susan​ne​-bau​er​.info und in den Sozia­len Medi­en zu sehen sein.

Die groß­for­ma­ti­gen Acryl-Bil­der wer­den zu Gun­sten von Sea Eye e.V. meist­bie­tend ver­kauft: Kai Echel­mey­er von der Orga­ni­sa­ti­on gibt Aus­kunft, wofür die Gel­der genau benö­tigt wer­den und mit Han­nes Neu­bau­er ist ein akti­ver See­not­ret­ter an Bord, der von sei­nen Ein­sät­zen berich­ten wird. Die Arbeit der See­not­ret­ter wird oft blockiert, Schif­fe wer­den fest­ge­setzt oder an Häfen abge­wie­sen, sie sind für Ihr meist ehren­amt­li­ches gelei­ste­tes und gefähr­li­ches Enga­ge­ment in der Kri­tik: die­ses Mes­sen mit zwei­er­lei Maß, wie viel Ein­satz und Schutz ein Men­schen­le­ben wert ist, kri­ti­siert Bau­er zutiefst.

Die Ver­stei­ge­rung der Wer­ke von Lam­mers soll die­se Arbeit unter­stüt­zen: mit einem Start­preis von je 300€ hofft sie auf einen guten Erlös für die gute Sache. Für die Ver­an­stal­tung ist Anmel­dung erfor­der­lich eine Mail an gruene.​susannebauer@​gmail.​com, über die­se Adres­se kön­nen ab 21.03. auch Gebo­te abge­ge­ben werden.