In der Gemein­de Neu­dros­sen­feld im Land­kreis Kulm­bach ist in einem Geflü­gel­be­stand ein amt­lich bestä­tig­ter Fall von Geflü­gel­pest (HPAI) – auch Vogel­grip­pe genannt – fest­ge­stellt wor­den. Das natio­na­le Refe­renz­la­bor am Fried­rich-Loeff­ler-Insti­tut (FLI) konn­te das Virus vom Typ HPA­IV H5N8 am 13. März 2021 nachweisen.

Um eine Aus­brei­tung der Geflü­gel­pest auf wei­te­re Nutz-/Haus­tier­be­stän­de zu ver­hin­dern, wur­den um den Aus­bruchs­be­trieb ein Sperr­be­zirk und ein Beob­ach­tungs­ge­biet fest­ge­legt. Der Land­kreis Bay­reuth ist mit fol­gen­den Gemein­den / Orts­tei­len im Beob­ach­tungs­ge­biet betroffen:

Orts­teil Gemein­de Bir­ken­hof (bei Kremitz) Bad Berneck i. Fichtelgebirge Blu­men­au (bei Bad Berneck) Bad Berneck i. Fichtelgebirge Doebitsch Bad Berneck i. Fichtelgebirge Eich­berg (bei Kremitz) Bad Berneck i. Fichtelgebirge Fal­ken­haus Bad Berneck i. Fichtelgebirge Gesees bei Bad Berneck Bad Berneck i. Fichtelgebirge Gothen­dorf bei Himmelkron Bad Berneck i. Fichtelgebirge Nennt­manns­reuth Bad Berneck i. Fichtelgebirge Kös­lar Bad Berneck i. Fichtelgebirge Neu­dorf (bei Benk) Bad Berneck i. Fichtelgebirge Prinz Rupprecht-Turm Bad Berneck i. Fichtelgebirge Michel­dorf Bad Berneck i. Fichtelgebirge Rim­las Bad Berneck i. Fichtelgebirge Zie­gel­hüt­te (bei Bad Berneck) Bad Berneck i. Fichtelgebirge Bind­lach Bind­lach Bre­mer-Müh­le Bind­lach Crot­ten­dorf (bei Bayreuth) Bind­lach Deps Bind­lach Dörf­las (bei Bindlach) Bind­lach Euben Bind­lach For­ken­hof Bind­lach Fried­richs­hof (bei Bayreuth) Bind­lach Furt­bach (bei Bayreuth) Bind­lach Allers­dorf bei Bayreuth Bind­lach Benk bei Goldkronach Bind­lach Buch­hof bei Bayreuth Bind­lach Eckers­hof bei Bayreuth Bind­lach Flur­hof In Bindlach Bind­lach Gemein bei Bindlach Bind­lach Hasel­hof bei Bindlach Bind­lach Rams­en­thal bei Bayreuth Bind­lach Röh­rig bei Bindlach Bind­lach Zett­litz bei Bindlach Bind­lach The­ta Bind­lach Ober­grä­f­en­thal Bind­lach Hei­sen­stein (bei Bindlach) Bind­lach Hau­en­reuth (bei Ramsenthal) Bind­lach Pferch Bind­lach Hein­ers­grund Bind­lach Röthel­bach (bei Bindlach) Bind­lach Neu­haus (bei Bindlach) Bind­lach Ruh (bei Bayreuth) Bind­lach Stöckig (bei Bayreuth) Bind­lach Lehen (bei Bindlach) Bind­lach Schleif-Müh­le (bei Bindlach) Bind­lach Schrot (Her­manns­thal) Bind­lach Gra­ben­haus (bei Bayreuth) Bind­lach Kat­zen­ei­chen Bind­lach Hei­sen­stein (bei Tannfeld) Eckers­dorf Ple­ofen Eckers­dorf Sim­mel­buch Eckers­dorf Neu­städt­lein am Forst Eckers­dorf Wald­hüt­te bei Neustädtlein

am Forst Forst Neu­städt­lein a. Forst Dres­sen­dorf Gold­kro­nach Lin­den­berg bei Bayreuth Gold­kro­nach Sand (bei Benk) Gold­kro­nach Kot­ters­reuth Gold­kro­nach Alten­plos Hein­ers­reuth Cot­ten­bach Hein­ers­reuth Den­zen­lo­he Hein­ers­reuth Dürr­wie­sen Hein­ers­reuth Hein­ers­reuth bei Bayreuth Hein­ers­reuth Mar­tins­reuth bei Bayreuth Hein­ers­reuth Stock­haus bei

Neudrossenfeld Hein­ers­reuth Tan­nen­bach bei Heinersreuth Hein­ers­reuth Zie­gel­hüt­te (bei Dürrwiesen) Hein­ers­reuth Sorg (bei Altenplos) Hein­ers­reuth Grün­gra­ben Hein­ers­reuth Neu­en­plos Hein­ers­reuth Wei­ken­reuth Hein­ers­reuth Unter­waiz Hein­ers­reuth Voll­hof Hein­ers­reuth Hah­nen­hof (bei Bayreuth) Hein­ers­reuth Unter­kon­ners­reuth Hein­ers­reuth

Das Land­rats­amt Bay­reuth hat eine All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen, aus der das ent­spre­chen­de Beob­ach­tungs­ge­biet sowie die ange­ord­ne­ten Schutz­maß­nah­men her­vor­ge­hen. Die All­ge­mein­ver­fü­gung ist auf der Inter­net­sei­te des Land­rats­amts unter fol­gen­dem Link ver­öf­fent­licht https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​g​e​f​l​u​e​g​e​l​p​e​st/

Unter die­sem Link sind auch wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zur Geflü­gel­pest abrufbar.

Die Betrie­be sind ver­pflich­tet, die all­ge­mei­nen Hygie­ne- und Bio­si­cher­heits­maß­nah­men kon­se­quent einzuhalten.