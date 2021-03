Am Mon­tag, den 15. März 2021, wur­den die Ein­satz­kräf­te des Roten Kreu­zes in Bay­reuth zu einem ver­meint­li­chen Dach­stuhl­brand in Bind­lach geru­fen. Am Ein­satz waren 15 Ein­satz­kräf­te und 7 Ein­satz­fahr­zeu­ge betei­ligt. 2 leicht ver­letz­te Pati­en­ten waren durch die Ein­satz­kräf­te des Roten Kreu­zes zu behandeln.

Gegen 12:15 am Mon­tag (15. März 2021) wur­den die Ein­satz­kräf­te des Roten Kreu­zes in Bay­reuth zu einem ver­meint­li­chen Dach­stuhl­brand eines Wohn­hau­ses in der Gemein­de Bind­lach geru­fen. Auf­grund der anzu­neh­mend hohen Zahl von ver­letz­ten Per­so­nen bei einem Wohn­haus­brand, rück­ten in kur­zer Zeit 7 Ein­satz­fahr­zeu­ge des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth mit 15 Ein­satz­kräf­ten an den Brand­ort aus, um die not­fall­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung der Pati­en­ten und die Absi­che­rung der Lösch­ar­bei­ten der Feu­er­wehr sicherzustellen.

Die haupt­amt­li­chen Kräf­te des Ret­tungs­dien­stes des Roten Kreu­zes in Bay­reuth wur­den bei der Absi­che­rung der Lösch­ar­bei­ten der Feu­er­weh­ren von ehren­amt­li­chen Mit­glie­dern des Arbeits­krei­se Ret­tungs­dienst Bay­reuth unterstützt.

Zur Koor­di­na­ti­on der gro­ßen Anzahl an ein­ge­setz­ten Ret­tungs­kräf­ten rück­te zudem die ehren­amt­li­che Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung (UG San EL) und der Lei­ter Ret­tungs­dienst des Roten Kreu­zes Bay­reuth mit an den Ein­satz­ort aus.

Im Ein­satz waren:

4 Ret­tungs­trans­port­wa­gen (RTW)

1 Not­fall­kran­ken­wa­gen (NKTW)

der Ein­satz­leit­wa­gen der UG San EL

Lei­ter Ret­tungs­dienst Rotes Kreuz Bayreuth

15 Sani­tä­te­rin­nen und Sanitäter

Wäh­rend des Ein­sat­zes wur­de zwei leicht ver­letz­te Pati­en­ten durch die Hel­fer des Roten Kreu­zes behandelt.