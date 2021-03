Impf­wil­li­ge wer­den geben, recht­zei­tig, aber nicht viel zu früh zum Impf­ter­min zu kommen

Die Impf­ter­mi­ne im Impf­zen­trum Bam­berg sind so getak­tet, dass mög­lichst vie­le Men­schen an einem Tag geimpft wer­den kön­nen und dabei gleich­zei­tig nie­mand lan­ge war­ten muss. Damit der Ablauf gut funk­tio­niert, sind zwei Punk­te wich­tig: Zum einen soll­te man recht­zei­tig, aber nicht viel zu früh für sei­nen Impf­ter­min am Impf­zen­trum ankom­men. Zum ande­ren bit­te die für die Imp­fung not­wen­di­gen Unter­la­gen mög­lichst kom­plett und aus­ge­füllt mitbringen.

Auf­grund der gel­ten­den Abstands- und Hygie­ne­re­geln ist der War­te­be­reich im Impf­zen­trum begrenzt. Wenn also Impf­wil­li­ge eine Stun­de vor ihrem eigent­li­chen Ter­min ankom­men, dann war­ten sie mit den Men­schen, die vor ihnen ein­be­stellt wur­den, so dass es sich nach drau­ßen stau­en kann. Bei nach wie vor win­ter­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren möch­te die Lei­tung des Impf­zen­trums die­se Situa­ti­on ger­ne ver­mei­den. Wenn Impf­wil­li­ge kei­ne voll­stän­di­gen Unter­la­gen dabei­ha­ben, dau­ert die Vor­be­rei­tung im Impf­zen­trum län­ger als geplant. „Selbst­ver­ständ­lich unter­stüt­zen wir jeden, der die Unter­la­gen nicht aus­fül­len konn­te. Wenn alle ande­ren gut vor­be­rei­tet ankom­men, dann hilft das sehr“, erläu­tert Isa­bel­la Die­tel-Cur­tis, Ver­wal­tungs­lei­te­rin des Impf­zen­trums Bamberg.

Das Impf­zen­trum hat außer­dem wei­te­re Sitz­mög­lich­kei­ten orga­ni­siert. Damit soll­te ein mög­li­ches War­ten bei jetzt schon über­dach­ter Flä­che deut­lich ange­neh­mer werden.

Wel­che Unter­la­gen benö­ti­ge ich beim Impftermin?

Bei Anmel­dung über das Online­por­tal „BAY­Im­co“ bit­te die Ter­min­be­stä­ti­gung mitbringen

Impf­aus­weis: Soll­te kei­ner vor­han­den sein, stellt das Impf­zen­trum eine Impf­be­schei­ni­gung aus

Impf­bo­gen mit Einwilligungserklärung

Auf­klä­rungs­merk­blatt für mRNA-Impf­stoff (für Ü‑80-Jäh­ri­ge) oder Vek­tor-Impf­stoff (Astra­Ze­ne­ca); Auf www​.impf​zen​trum​-bam​berg​.de kön­nen unter „Down­loads“ die Datei­en abge­ru­fen werden