Das Robert-Koch­in­sti­tut weist für den heu­ti­gen Mon­tag (15.03.21) Inzi­denz­wer­te für den Land­kreis Bam­berg von 40,1 und für die Stadt Bam­berg von 64,6 aus.

Für die Stadt Bam­berg liegt der Wert damit zum drit­ten Mal über der Mar­ke von 50. Die aktu­el­le Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung schreibt für die­sen Fall fest, dass für den Ein­zel­han­del (eben­so wie für Muse­en, Zoos und bota­ni­sche Gär­ten) ab Mitt­woch, 17. März 2021, wie­der Ter­min­bu­chun­gen not­wen­dig sind. Das heißt: am heu­ti­gen Mon­tag und am Diens­tag, 16. März, dür­fen die Geschäf­te des Ein­zel­han­dels in Bam­berg noch wie in der ver­gan­ge­nen Woche öffnen.

Für den Frei­zeit­sport gilt: Kon­takt­frei­er Indi­vi­du­al­sport ist ab 17. März mit maxi­mal fünf Per­so­nen aus zwei Haus­hal­ten und Sport in der Grup­pe von bis zu 20 Kin­dern unter 14 Jah­ren im Außen­be­reich möglich.