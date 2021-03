Weni­ger als 30 Spen­der­her­zen wer­den jedes Jahr bei Kin­dern in Deutsch­land trans­plan­tiert, aber wesent­lich mehr schwerst herz­kran­ke Kin­der war­ten bis zu einem Jahr und län­ger auf ein geeig­ne­tes Spenderorgan.

Mit dem dies­jäh­ri­gen Spen­den­lauf unter dem Mot­to „Ich lauf um dein Leben“ wol­len die herz­me­di­zi­ni­schen Fach­ge­sell­schaf­ten mit dem Spen­den­er­lös spe­zi­ell die Kin­der-Herz­trans­plan­ta­ti­on för­dern. Prof. Dr. med. Robert Ces­j­ne­var, Lei­ter der Kin­der­herz­chir­ur­gi­schen Abtei­lung des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Erlan­gen, ist Mit-Initia­tor des vir­tu­el­len Spen­den­lau­fes 2021.

Ger­ne haben eini­ge Mit­glie­der der SG Neun­kir­chen die tol­le Akti­on durch den Kauf des Laufshirts unter­stützt und ins­ge­samt fast 1.500 km Kilo­me­ter bei­getra­gen. Das Lau­fen bringt Kör­per, Geist und See­le in Ein­klang und beugt Erkran­kun­gen des Herz-Kreis­lauf­sy­stems vor. Wenn auch Sie die Akti­on unter­stüt­zen wol­len, kön­nen Sie das noch bis zum 20. Dezem­ber 2021 per Kauf des Laufshirts oder direk­ter Geld­spen­de tun (s. Akti­ons­web­site). Falls Sie in Sachen Lau­fen Anschluss suchen, freu­en wir uns Sie – sobald es die Kon­takt­be­stim­mun­gen wie­der zulas­sen – bei der SG Neun­kir­chen begrü­ßen zu dürfen.

Mehr Infos unter: www​.sport​grup​pe​-neun​kir​chen​.de