Ab 21.03.2021 fin­den in der VG Bau­nach kosten­lo­se Covid-19-Schnell­tests statt Sonn­tags von 13 – 16 Uhr Mitt­wochs von 16 -…

Covi­d19-Schnell­test-Stel­len in der VG Bau­nach

Nach Appell des Spei­chers­dor­fer Gemein­de­rats: Imp­fun­gen für Lehr­kräf­te und Kita-Per­so­nal

Am Don­ners­tag und Frei­tag erhiel­ten die Lehr­kräf­te der Wer­ner-Porsch-Schu­le sowie das Per­so­nal unse­rer vier Kin­der­ta­ges­stät­ten in den Impf­zen­tren in Bayreuth…