24. Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se vom 26.04. – 30.04.2021 – voll digi­tal Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr muss­te die Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und den damit ver­bun­de­nen Be- und Ein­schrän­kun­gen zuerst verschoben…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 11.03.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Gar­ten­haus auf­ge­bro­chen BAM­BERG. Im Stadt­teil Gaustadt, in der Jung­fern­lei­te, wur­de zwi­schen 22. Febru­ar und 09. März die­sen Jahres…

Lich­ten­fels: “Jugend­ar­beit ist mehr als nur spa­ßi­ge Feri­en­ak­tio­nen” – Inter­view mit Alex­an­dra Stamm­ber­ger Alex­an­dra Stamm­ber­ger ist seit August 2020 neue Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin und Geschäfts­füh­re­rin des Kreis­ju­gend­rings Lich­ten­fels – Was ihr wich­tig ist.… LICH­TEN­FELS (22.02.2021).…

Land­kreis Lich­ten­fels: „Coro­na darf die Jugend­ar­beit nicht aus­he­beln!“ LICH­TEN­FELS (19.02.2021). „Coro­na darf die Jugend­ar­beit nicht aus­he­beln und wir haben aus dem ver­gan­ge­nen Jahr gelernt!“, unter­streicht Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin Alex­an­dra Stammberger.…

Lich­ten­fels: Erleich­te­rung bei den För­der­vor­aus­set­zun­gen für die Ver­eins­pau­scha­le 2021 LICH­TEN­FELS (05.03.2021). Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on hat Maß­nah­men beschlos­sen, um die baye­ri­schen Sport- und Schützenvereine…

Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 17. Febru­ar 2021 tele­fo­ni­sche Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Hausumbau?…

Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 10. März 2021 tele­fo­ni­sche Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Hausumbau?…

