In Bezug auf “Offe­ner Brief an Bür­ger­mei­ste­rin Annet­te Prech­tel”:

Sehr geehr­ter Herr Hartmann,

um es gleich vor­weg zu neh­men: Sie brau­chen sich kei­ne Sor­gen um uns Grü­ne zu machen. Ihre Nach­fra­ge, was bei uns los sei, ehrt uns. Ich kann Ihnen aber ver­si­chern, dass bei uns alles im grü­nen Bereich ist! Das mag auch daher rüh­ren, dass Kli­ma­schutz kein Wahl­kampf­schla­ger ist, den wir nun erst kürz­lich ent­deckt hät­ten, son­dern eines unse­rer Haupt­the­men seit Jahrzehnten.

Natür­lich freu­en wir uns über jede und jeden neue*n Mitstreiter*in in der Sache und so auch über die SPD-Kolleg*innen im Stadt­rat, die uns da bis­her meist allei­ne haben kämp­fen las­sen und erst unlängst das The­ma für sich erkannt haben. All die ver­gan­ge­nen Jah­re waren sie nicht da, wenn wir uns vehe­ment z.B. für einen star­ken Bei­trag zur ener­ge­ti­schen Gebäu­de­sa­nie­rung in der Stadt ein­ge­setzt haben.

Statt­des­sen kam irgend­wann die SPD-Idee auf, das größ­te Baum­fäll­pro­jekt im Innen­stadt­ge­biet zu star­ten und eine PV-Anla­ge auf dem Königs­bad-Park­platz zu errich­ten. Für die­se SPD-PV-Anla­ge müss­ten näm­lich zuvor die dort wach­sen­den ca. 32 schö­nen Bäu­me – meist Lin­den – gefällt wer­den… Kli­ma­schutz à la SPD?

Beim Kli­ma­schutz wie bei ande­ren The­men wer­den wir alle nur dann etwas errei­chen, wenn wir gemein­sam das Rich­ti­ge for­dern und tun. Einen Wett­streit um die besten und wirk­sam­sten Maß­nah­men begrü­ßen wir sehr – nicht aber unaus­ge­go­re­nen Popu­lis­mus zu Wahlkampfzwecken.

In die­sem Sin­ne schö­ne Grüße

die Stadt­rats­frak­ti­on der Forch­hei­mer Grü­nen Liste

Ger­hard Meix­ner, Fraktionsvorsitzender