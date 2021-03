Nach der 12. BayIfSMV sind bestimm­te Rege­lun­gen an die fest­ge­leg­te Zahl an Neu­in­fek­tio­nen mit dem Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 je 100.000 Ein­woh­ner inner­halb von sie­ben Tagen (7‑Ta­ge-Inzi­denz) gegknüpft.

Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert über­schritt im Land­kreis Lich­ten­fels von 12. März 2021 bis 14. März 2021, somit an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen den Wert von 100. Es gel­ten ab dem zwei­ten Tag nach Vor­lie­gen der Vor­aus­set­zun­gen, somit zum 16. März 2021, 00:00 Uhr die Rege­lun­gen, die an eine Über­schrei­tung des Inzi­denz­wer­tes von 100 geknüpft sind (§ 3 Nr. 3 der 12. BayIfSMV).

Dies sind nachfolgend:

Kon­takt­be­schrän­kung

Der gemein­sa­me Auf­ent­halt im öffent­li­chen Raum, in pri­vat genutz­ten Räu­men und auf pri­vat genutz­ten Grund­stücken ist nur gestat­tet, mit den Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­stan­des sowie zusätz­lich einer wei­te­ren Per­son. Zuläs­sig ist fer­ner die wech­sel­sei­ti­ge, unent­gelt­li­che, nicht geschäfts­mä­ßi­ge Beauf­sich­ti­gung von Kin­dern unter 14 Jah­ren in festen, fami­li­är oder nach­bar­schaft­lich orga­ni­sier­ten Betreu­ungs­ge­mein­schaf­ten, wenn sie Kin­der aus höch­stens zwei Haus­stän­den umfasst (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV).

Sport

Hin­sicht­lich der Sport­aus­übung ist nur kon­takt­frei­er Sport unter Beach­tung der Kon­takt­be­schrän­kung nach § 4 Abs. 1 erlaubt, die Aus­übung von Mann­schafts­sport ist unter­sagt (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV).

Han­dels und Dienstleistungsbetriebe

Die Öff­nung von Laden­ge­schäf­ten mit Kun­den­ver­kehr für Handels‑, Dienst­lei­stungs- und Hand­werks­be­trie­be ist unter­sagt (§ 12 Abs. 1 Satz 1 der 12. BayIfSMV). Aus­ge­nom­men sind der Lebens­mit­tel­han­del inkl. Direkt­ver­mark­tung, Lie­fer­dien­ste, Geträn­ke­märk­te, Reform­häu­ser, Baby­fach­märk­te, Apo­the­ken, Sani­täts­häu­ser, Dro­ge­rien, Opti­ker, Hör­ge­räte­a­ku­sti­ker, Tank­stel­len, Kfz-Werk­stät­ten, Fahr­rad­werk­stät­ten, Ban­ken und Spar­kas­sen, Pfand­leih­häu­ser, Filia­len des Brief und Ver­sand­han­dels, Rei­ni­gun­gen und Wasch­sa­lons, Blu­men­fach­ge­schäf­te, Gar­ten­märk­te, Gärt­ne­rei­en, Baum­schu­len, Bau­märk­te, der Ver­kauf von Pres­se­ar­ti­keln, Ver­si­che­rungs­bü­ros, Buch­hand­lun­gen, Tier­be­darf und Fut­ter­mit­tel und son­sti­ge für die täg­li­che Ver­sor­gung unver­zicht­ba­re Laden­ge­schäf­te des Groß­han­dels (§ 12 Abs. 1 Satz 2 der 12. BayIfSMV). Die Vor­ga­ben an die Belan­ge des Infek­ti­ons­schut­zes und den Hygie­ne­stan­dards müs­sen erfüllt sein (§ 12 Abs. 1 Satz 4 der 12. BayIfSMV).

Die Dienst­lei­stung der Fri­seu­re sowie im hygie­nisch oder pfle­ge­risch erfor­der­li­chen Umfang die nicht­me­di­zi­ni­sche Fuß‑, Hand‑, Nagel- und Gesichts­pfle­ge dür­fen ange­bo­ten wer­den. Das Per­so­nal muss eine medi­zi­ni­sche Gesichts­mas­ke im Rah­men der arbeits­schutz­recht­li­chen Bestim­mun­gen tra­gen und eine Steue­rung des Zutritts durch vor­he­ri­ge Ter­min­re­ser­vie­rung muss erfolgen.

Dienst­lei­stun­gen, bei denen eine kör­per­li­che Nähe zum Kun­den unab­ding­bar ist, wie zum Bei­spiel Mas­sa­ge­pra­xen, Tat­too-Stu­di­os oder ähn­li­che Betrie­be sind unter­sagt.

Ange­bo­te der beruf­li­chen Aus, Fort und Weiterbildung

Ange­bo­te der beruf­li­chen Aus, Fort und Wei­ter­bil­dung sind in Prä­senz­form unter­sagt (§ 20 Abs. 1 Satz 5 der 12. BayIfSMV). Hier­von aus­ge­nom­men sind Erste­Hil­fe­Kur­se und die Aus­bil­dung von ehren­amt­li­chen Ange­hö­ri­gen der Feu­er­wehr, des Ret­tungs­dien­stes und des Tech­ni­schen Hilfs­dien­stes (§ 20 Abs. 3 Satz 1 der 12. BayIfSMV).

Ange­bo­te der Erwach­se­nen­bil­dung nach dem Baye­ri­schen Erwach­se­nen­bil­dungs­för­der­ge­setz und ver­gleich­ba­re Ange­bo­te ande­rer Trä­ger sowie son­sti­ge außer­schu­li­sche Bildungsangebote

Ange­bo­te der Erwach­se­nen­bil­dung nach dem Baye­ri­schen Erwach­se­nen­bil­dungs­för­der­ge­setz und ver­gleich­ba­re Ange­bo­te ande­rer Trä­ger sowie son­sti­ge außer­schu­li­sche Bil­dungs­an­ge­bo­te sind in Prä­senz­form unter­sagt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 5 der 12. BayIfSMV).

Instru­men­tal und Gesangsunterricht

Der Instru­men­tal und Gesangs­un­ter­richt in Prä­senz­form ist unter­sagt (§ 20 Abs. 4 Satz 2 der 12. BayIfSMV).

Kul­tur­stät­ten

Kul­tur­stät­ten (Muse­en, Aus­stel­lun­gen, Gedenk­stät­ten, Objek­te der Baye­ri­schen Ver­wal­tung der staat­li­chen Schlös­ser, Gär­ten und Seen und ver­gleich­ba­re Kul­tur­stät­ten sowie zoo­lo­gi­sche und bota­ni­sche Gär­ten) sind geschlos­sen (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 der 12. BayIfSMV).

Nächt­li­che Ausgangssperre

Von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr ist der Auf­ent­halt außer­halb einer Woh­nung unter­sagt (nächt­li­che Aus­gangs­sper­re, § 26 der 12. BayIfSMV), es sei denn, dies ist begrün­det auf Grund

eines medi­zi­ni­schen oder vete­ri­när­me­di­zi­ni­schen Not­falls oder ande­re medi­zi­ni­sche unauf­schieb­ba­re Behandlungen, der Aus­übung beruf­li­cher oder dienst­li­cher Tätig­kei­ten oder unauf­schieb­ba­rer Ausbildungszwecke, Wahr­neh­mung des Sor­ge und Umgangsrechts, der unauf­schieb­ba­ren Betreu­ung unter­stüt­zungs­be­dürf­ti­ger Per­so­nen und Minderjähriger, der Beglei­tung Sterbender, von Hand­lun­gen zur Ver­sor­gung von Tie­ren oder von ähn­lich gewich­ti­gen und unab­weis­ba­ren Gründen.

Des wei­te­ren wur­de eine All­ge­mein­ver­fü­gung zur Test­pflicht für Beschäf­ti­ge in Alten­hei­me und Senio­ren­re­si­den­zen sowie Pfle­ge und Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen erlas­sen, die eben­falls am 16. März 2021, 0 Uhr in Kraft tritt:

Auf­grund der Über­schrei­tung des 7TageInzidenzwertes von 100 an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen im Land­kreis Lich­ten­fels besteht für die Beschäf­tig­ten in

voll­sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen der Pfle­ge gemäß § 71 Abs. 2 des Elf­ten Buches Sozialgesetzbuch,

Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­run­gen im Sin­ne des § 2 Abs. 1 des Neun­ten Buches Sozi­al­ge­setz­buch, in denen Lei­stun­gen der Ein­glie­de­rungs­hil­fe über Tag und Nacht erbracht werden,

Alten­hei­men und Seniorenresidenzen

ab 16. März 2021 an min­de­stens zwei ver­schie­de­nen Tagen pro Woche, an denen die Beschäf­tig­ten zum Dienst ein­ge­teilt sind, eine Test­pflicht auf das Coro­na­vi­rus SARSCoV2.

Sowohl die Ände­rung des Inzi­denz­be­reichs als auch die Anord­nung zur Test­pflicht für Beschäf­ti­ge in Alten­hei­me und Senio­ren­re­si­den­zen sowie Pfle­ge und Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen, gel­ten solan­ge, bis die 7TageInzidenz von 100 im Land­kreis Lich­ten­fels an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen unter­schrit­ten wird. Bei­des wird amt­lich bekannt gemacht.