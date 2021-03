Pla­kat­mu­se­um im Kunst­mu­se­um Bay­reuth – Die Bun­te Welt der Musik – 16.3. – 20.6.2021

Zur Wie­der­öff­nung nach lan­gem Coro­na-Win­ter­schlaf zeigt das Kunst­mu­se­um Bay­reuth eine Aus­stel­lung aus der rei­chen Samm­lung des Pla­kat­mu­se­ums. Vie­le Kul­tur­in­ter­es­sier­te aus Bay­reuth und von weit her erin­nern sich gut an das so genann­te „Klei­ne Pla­kat­mu­se­um“, das 1986 eröff­net wur­de. Der lei­den­schaft­li­che Samm­ler Dr. Franz Joa­chim Schultz hat hier eine Fül­le von fas­zi­nie­ren­den Aus­stel­lun­gen zu vie­len kul­tur­ge­schicht­li­chen The­men präsentiert.

Das in der Fried­rich-Puch­ta-Stra­ße nur räum­lich „klei­ne“ Muse­um war weit über die Gren­zen Bay­erns hin­aus für sei­ne inten­si­ve und oft pro­non­cier­te Aus­ein­an­der­set­zung mit der Kul­tur der Pla­kat­kunst und mit Kul­tur­pla­ka­ten bekannt. 2012 schenk­te Schultz sei­ne Samm­lung der Stadt Bay­reuth. Sie wird seit­dem im Kunst­mu­se­um Bay­reuth bewahrt. Denn Pla­ka­te sind auch Drucke auf Papier, also unser Sammlungsschwerpunkt.

Mitt­ler­wei­le sind aus ursprüng­lich 10.000 Pla­ka­ten bei­na­he 20.000 Pla­ka­te gewor­den. Den Schwer­punkt der Samm­lung bil­den Kul­tur­pla­ka­te. Ins­ge­samt ist die Samm­lung des „Klei­nen Pla­kat­mu­se­ums“ von hohem künst­le­ri­schen und doku­men­ta­ri­schen Wert: Sie doku­men­tiert die Pla­kat­kunst (haupt­säch­lich) aus der zwei­ten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts aus Deutsch­land, aus fast allen euro­päi­schen Län­dern und dar­über hinaus.

Den Schwer­punkt der Samm­lun­gen macht die zeit­ge­nös­si­sche Pla­kat­kunst aus ver­schie­de­nen Berei­chen der Kul­tur aus. Zahl­rei­che Kon­vo­lu­te aus den Berei­chen Thea­ter, Film, Musik, Lite­ra­tur und Bil­den­de Kunst sind zu fin­den. Vie­le sind von nam­haf­ten Gra­phi­kern gestal­tet worden.

Wir freu­en uns sehr, dass wir Franz-Joa­chim Schultz gewin­nen konn­ten, für das Kunst­mu­se­um eine Aus­stel­lung zu kon­zi­pie­ren und hier­für eine klei­ne, aber reprä­sen­ta­ti­ve Aus­wahl an Musik­pla­ka­ten „aller cou­leurs“ zu tref­fen: Gesang, Klas­sik, „Musi“, Rock, Chan­son, Pop, Jazz, Oper und Folk­lo­re – wie das Pla­kat zur Aus­stel­lung verspricht.

Die­se Aus­stel­lung ist im Stamm­haus des Kunst­mu­se­ums, dem Alten Barock­rat­haus an der Maxi­mi­li­an­stra­ße, zu sehen. In die barocken Räu­me brin­gen die Musik­pla­ka­te nun vie­le Erin­ne­run­gen an Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen vor der Coro­na­zeit und einen fri­schen Hauch von Populärkultur.

Aus­stel­lungs-Fol­der zum Her­un­ter­la­den (PDF-Datei, 650KB)

Wir dan­ken Franz-Joa­chim Schultz und Bernd Roman­kie­witz, der das Aus­stel­lungs­pro­jekt im Kunst­mu­se­um Bay­reuth betreu­te, herz­lich für das gro­ße Enga­ge­ment, das die Pla­nung und Orga­ni­sa­ti­on die­ser Aus­stel­lung mit sich brachte.

Nor­ma­ler­wei­se erfor­der­te eine so rei­che kul­tur­ge­schicht­li­che Aus­stel­lung eine gro­ße Ver­nis­sa­ge mit Gruß­wor­ten und span­nen­den Rede­bei­trä­gen. Bedau­er­li­cher­wei­se müs­sen wir zur­zeit coro­nabe­dingt dar­auf ver­zich­ten. Auch Ver­mitt­lungs­an­ge­bo­te vor Ort wird es noch nicht geben können.

Aber: Schau­en Sie doch in den näch­sten Wochen immer ein­mal wie­der auf unse­re Web­site. Unter dem But­ton „Kunst­mu­se­um Bay­reuth – online“ wer­den wir dort – wie gewohnt – span­nen­de Ange­bo­te einstellen.

Am 16.3. öff­net das Kunst­mu­se­um Bay­reuth wie­der sei­ne Tore.

Bit­te beach­ten Sie: Bei einer 7‑TageInzidenz zwi­schen 50 und 100 in Bay­reuth ist ein Besuch nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­bu­chung (tele­fo­nisch: 0921/7645310 oder per mail: pr@​kunstmuseumbayreuth.​de) und natür­lich im Rah­men der übli­chen Coro­na-Hygie­ne­re­geln möglich.