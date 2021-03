Die mobi­le COVID-19-Schnell­test­strecke steht mor­gen (16.03.2021) in der Mehr­zweck­hal­le, Reu­ther Weg 6, in 91085 Wei­sen­dorf: Dort kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Land­kreis an die­sem Tag von 17 bis 20 Uhr kosten­los und ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung testen las­sen. Bei der Schnell­test­strecke han­delt es sich wie bei den bei­den ver­gan­ge­nen Aktio­nen in Her­zo­gen­au­rach und in Herolds­berg um eine ein­ma­li­ge Test­ak­ti­on. Ein Zutritt ist nur mit FFP-2-Mas­ke mög­lich. Park­plät­ze sind vor­han­den. Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt bit­tet, die gül­ti­gen Abstands- und Hygie­ne­re­geln vor Ort unbe­dingt ein­zu­hal­ten und even­tu­el­le War­te­zei­ten zu berücksichtigen.

Das mobi­le Schnell­test­zen­trum betreibt der ASB im Auf­trag des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt. Bei den ersten bei­den Aktio­nen ver­gan­ge­ne Woche (KW 10) wur­den je rund 100 Tests durch­ge­führt. Das Test­ergeb­nis liegt nor­ma­ler­wei­se nach 15 bis 20 Minu­ten vor. Mit dem mobi­len Schnell­test­zen­trum unter­stützt der Land­kreis das Testan­ge­bot des Bun­des, der die Kosten über­nimmt. Bei der mobi­len Schnell­test­strecke han­delt es sich um eine ein­ma­li­ge Akti­on, wei­te­re Lösun­gen sind der­zeit in Planung.

Wich­ti­ger Hin­weis: Es han­delt sich hier nicht um einen PCR-Test. Wer sich krank fühlt und einen PCR-Test benö­tigt, wird dort nicht gete­stet und muss einen Ter­min bei­spiels­wei­se über das Test­zen­trum oder den Haus­arzt vereinbaren.