Kin­der­träu­me verwirklichen

iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH aus Wei­ßeno­he sorgt nicht nur für Solar­strom und sei­ne Ver­wen­dung mit­tels Wär­me­pum­pen und Lade­sta­tio­nen, son­dern unter­stützt auch sozia­le Pro­jek­te: Heu­te spen­de­te das Unter­neh­men 500,- Euro und lässt damit Kin­der­her­zen in der Kin­der­ta­ges­stät­te St. Ägi­di­us in Stöck­ach höher schlagen.

Die Kin­der­ta­ges­stät­ten­lei­tung, Frau Chri­sti­ne Becke (2. von rechts) und Frau Mela­nie Neu­ner (Mit­te), wird für den Spen­den­be­trag neue Spiel­ge­rä­te zum Toben und Kuscheln anschaf­fen, um Kin­der­träu­me zu erfül­len. Dem Geschäfts­füh­rer von iKra­tos, Wil­li Har­ham­mer (1. von links), liegt die KiTa in der Nach­bar­schaft sehr am Her­zen. Die Spen­den­über­ga­be – bei Son­nen­schein – fühl­te sich für Tobi­as Har­ham­mer (2. von links) wie eine Rei­se in die Ver­gan­gen­heit an, da er selbst als Kind bereits in die­sem Sand­ka­sten spiel­te. Die Kin­der haben für die Spen­der ein krea­ti­ves Dan­ke­schön gemalt und geba­stelt, wel­ches einen Ehren­platz in den Geschäfts­räu­men in Wei­ßeno­he erhält. Frau Simo­ne Ellin­ger (1. von rechts) ist als PR-Beauf­trag­te und Kin­der­gar­ten­be­treue­rin eben­falls hoch erfreut über die gro­ße finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für die Neuanschaffungen.