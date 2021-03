Kuhn bit­tet dar­um, dass mög­lichst vie­le Feu­er­wehr­ler und Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die­se Peti­ti­on unter­stüt­zen. Hier der Link und danach die Erklärung:

https://​www​.open​pe​ti​ti​on​.de/​p​e​t​i​t​i​o​n​/​o​n​l​i​n​e​/​g​r​u​e​n​e​s​-​b​l​i​n​k​l​i​c​h​t​-​f​u​e​r​-​a​n​g​e​h​o​e​r​i​g​e​-​d​e​r​-​f​r​e​i​w​i​l​l​i​g​e​n​-​f​e​u​e​r​w​e​h​r​-​u​n​d​-​a​n​d​e​r​e​r​-​r​e​t​t​u​n​g​s​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​o​nen

In wei­ten Tei­len der USA und Kana­da ist es bereits so, dass die Auto­fah­rer wenn sie ein grün blin­ken­des Licht im Rück­spie­gel sehen, an die Sei­te fah­ren um die­sem Fahr­zeug Platz zu schaf­fen. Dank der Auf­klä­rungs­kam­pangnen in den Medi­en ist der Bevöl­ke­rung bewusst, was die­ses zu bedeu­ten hat. Hier ein Bei­spiel(www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​u​C​I​U​_​t​Y​i​fR0). Auch in Deutsch­land wäre die­ses bewähr­te System mög­lich. Ein ver­fah­ren, dass es Feu­er­wehr­leu­ten ermög­licht, schnel­ler zu ihrer Wache zu gelan­gen, schnel­ler am Ein­satz­ort zu sein und somit Scha­den zu verhindern.

