Bau­denk­mä­ler sind klei­ne oder gro­ße Schmuck­stücke in unse­ren Ort­schaf­ten, die uns von der Ver­gan­gen­heit erzäh­len. Sie prä­gen Orts­bil­der und machen Geschich­te greif­bar. Der Bezirk Ober­fran­ken möch­te histo­ri­sche Bau­ten bes­ser in Sze­ne set­zen und hat dafür Denk­mal­pfle­ge­prei­se in Höhe von je 5.000 Euro aus­ge­lobt. Die Bewer­bungs­frist läuft noch bis 31. März.

Jeder Land­kreis und jede kreis­freie Stadt in Ober­fran­ken ist auf­ge­ru­fen, sich mit gelun­ge­nen Sanie­run­gen zu bewerben.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm will mit der Aus­zeich­nung das gute Vor­bild hono­rie­ren: „Wir möch­ten mit den neu aus­ge­lob­ten Prei­sen das Enga­ge­ment der Besit­ze­rin­nen und Besit­zer von Bau­denk­mä­lern und wei­te­ren Bau­ten von geschicht­li­cher Rele­vanz in Ober­fran­ken aus­zeich­nen. Und wir wol­len Bau­her­ren zei­gen, wie sehr Ober­fran­ken davon gewinnt, dass Bau­wer­ke aus der Ver­gan­gen­heit sozu­sa­gen aus dem Dorn­rös­chen­schlaf erweckt wer­den und somit wei­ter­hin erhal­ten blei­ben.“ Eine Erin­ne­rungs­ta­fel des Bezirks soll an der Fas­sa­de der aus­ge­zeich­ne­ten Gebäu­de dar­auf hinweisen.

Die bis zu 13 Prei­se für die Bewah­rung und Sanie­rung histo­ri­scher Bau­sub­stanz in Ober­fran­ken wer­den jähr­lich für abge­schlos­se­ne Sanie­run­gen ver­ge­ben, dabei darf der Abschluss der Arbei­ten nicht län­ger als vier Jah­re zurückliegen.

„Die Prei­se sol­len das Bewusst­sein für unse­re Geschich­te stär­ken und unse­re Ver­gan­gen­heit ein Stück weit in die Gegen­wart tra­gen“, erläu­tert Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold. Der Bezirks­hei­mat­pfle­ger wird neben Ver­tre­tern des Bezirks­tags, dem Direk­tor der Bezirks­ver­wal­tung und einem Archi­tek­ten in der Jury sitzen.

Wer ein Gebäu­de vor­schla­gen möch­te, kann sich mit sei­ner Anre­gung an die jewei­li­gen Land­rä­te, Ober­bür­ger­mei­ster der kreis­frei­en Städ­te und Bezirks­tags­mit­glie­der wen­den. Zum Antrag gehö­ren eine Foto­do­ku­men­ta­ti­on, eine Kosten- und Finan­zie­rungs­über­sicht und eine Maß­nah­men­be­schrei­bung der Sanierung.

Detail­lier­te Infos fin­den Inter­es­sier­te auf der Home­page des Bezirks unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​k​u​l​t​u​r​/​d​e​n​k​m​a​l​p​f​l​e​g​e​/​d​e​n​k​m​a​l​p​f​l​e​g​e​p​r​e​is/ .

Wei­te­re Infos und täg­li­che News fin­den Sie auch auf den Social-Media-Kanä­len des Bezirks Ober­fran­ken bei Face­book, Insta­gram und YouTube.

Autorin: Moni­ka Hopf