Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­brann­tes Essen

Am Frei­tag, gegen 17:30 Uhr, mel­de­ten sich Bewoh­ner eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses, in der Scheu­er­fel­der Stra­ße, bei der ILS und gaben an, dass in einer Woh­nung die Rauch­mel­de­an­la­gen schon eine län­ge­re Zeit zu hören sind. Vor Ort stell­ten die Wehr­män­ner der FFW Coburg und die Strei­fen­be­am­ten fest, dass dies so zutraf. Im Trep­pen­haus des Anwe­sens gab es zu die­sem Zeit­punkt zum Glück noch kei­ne Rauch­ent­wick­lung. Da die Bewoh­ner offen­sicht­lich nicht zu Hau­se waren, auf Klop­fen und Klin­geln öff­ne­te nie­mand, muss­te man die Türe gewalt­sam öff­nen, um die Ursa­che für den Alarm zu ergrün­den. Schon beim Öff­nen der Türe kam den Ein­satz­kräf­ten Brand­ge­ruch und Rauch ent­ge­gen. Die Ursa­che hier­für fand sich dann in der Küche. Dort hat­ten die Bewoh­ner das Essen auf der Herd­plat­te, das Koch­feld lief auf Stu­fe 6, unbe­auf­sich­tigt zurückgelassen.

Letzt­end­lich ver­brann­te das Essen und löste so die Rauch­mel­der aus. Die Ver­ant­wort­li­che erwar­tet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Fahr­rad­dieb­stahl

Am Frei­tag, in der Zeit von 09 Uhr bis 17 Uhr, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus einem Gar­ten in der Glen­der Straße/​OT Neu­ses, ein Damen Moun­tain­bike, der Mar­ke Mc Ken­zie, im Wert von ca. 300 Euro. Das Rad fällt beson­ders durch sei­ne gel­be Far­be auf. Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Rades oder den Täter nimmt die Poli­zei Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

In der Zeit von Don­ners­tag 11.03.21, 20 Uhr bis 12.03.2021, 06:00 Uhr, zer­schlu­gen Unbe­kann­te die Heck­schei­be eines im Bären­holz­weg gepark­ten Pkw. Der Scha­den beläuft sich auf

ca. 400 Euro. Hin­wei­se auf den Täter nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Unfall­flucht in Seß­lach, Luitpoldstraße

Am Frei­tag, kurz nach 13:30 Uhr, stieß ein bis dato Unbe­kann­ter, beim rück­wärts Ran­gie­ren, gegen einen dort gepark­ten Pkw und ver­ur­sach­te einen Scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro. Ohne sich um den Scha­den geküm­mert zu haben fuhr die­ser dann in Rich­tung Kal­ten­brunn davon. Es soll sich ver­mut­lich um einen wei­ßen Ford Tran­sit gehan­delt haben. Die­ser dürf­te am Heck, rechts beschä­digt sein. Hin­wei­se nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei­mal mit Alko­hol am Steuer

Lich­ten­fels. Kurz vor Mit­ter­nacht fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg im Stadt­ge­biet von Lich­ten­fels ein Renault Kole­os auf. Bei der anschlie­ßen­den Ver­kehrs­kon­trol­le stell­ten die Beam­ten bei der 30jährigen Fah­re­rin Alko­hol­ge­ruch fest. Ein Test ergab 0,88 Pro­mil­le. Der Frau aus dem Land­kreis Lich­ten­fels erwar­tet dem­nächst ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

A 73. Kurz nach 1 Uhr wur­de der Fah­rer eines Audi A 4 auf dem Park­platz „Cobur­ger Forst“ einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Auch hier muss­ten die Beam­ten beim Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len. Der Test beim 55jährigen ergab 0,74 Pro­mil­le. Dem aus dem Land­kreis Coburg stam­men­den Fah­rer erwar­tet eben­falls ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

HOF. In der Zeit von Don­ners­tag 11.03.21, ca. 11.00 Uhr bis zum Frei­tag, 12.03.21, 08.00 Uhr, wur­de an einem im Lehm­gru­ben­weg gepark­ten BMW, eine Schei­be ein­ge­schla­gen. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 300 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Hof bit­tet unter der Tel.-Nr. 09281/7040 um Täterhinweise.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof

Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

BAB A 9, Berg; Ein 26jähriger Pkw Fah­rer aus der Repu­blik Mol­dau wur­de am Frei­tag, zur Mit­tags­zeit, von einer Strei­fe des Zolls kon­trol­liert. Er konn­te kei­nen gül­ti­gen Füh­rer­schein vor­zei­gen, wes­halb die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof zustän­dig­keits­hal­ber hin­zu­ge­ru­fen wur­de. Der Fah­rer gab an sei­nen Füh­rer­schein an sei­nem Wohn­sitz in Ita­li­en ver­ges­sen zu haben. Da er den Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis nicht nach­wei­sen konn­te, wur­de eine Anzei­ge wegen des Ver­dachts des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis auf­ge­nom­men und die Wei­ter­fahrt untersagt.

Hund auf Auto­bahn angefahren

BAB A 93, Gat­ten­dorf; Ein 57jähriger Pkw Fah­rer aus Sach­sen-Anhalt hielt am Park­platz Bären­holz an. Dort woll­te er eine Pau­se machen und mit sei­nem Hund spa­zie­ren gehen. Noch bevor er die Hun­de­lei­ne anle­gen konn­te, rann­te sein Peki­ne­se plötz­lich auf die Haupt­fahr­bahn der Auto­bahn. Ver­kehrs­teil­neh­mer teil­ten dies über Not­ruf mit. Zwei Strei­fen der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof tra­fen kur­ze Zeit spä­ter an der Ört­lich­keit ein. Der Hun­de­hal­ter hat­te sei­nen Hund zu die­sem Zeit­punkt bereits wie­der auf dem Arm und lief hin­ter der Leit­plan­ke. Aller­dings war sein Hund zwi­schen­zeit­lich von einem Fahr­zeug erfasst und ver­letzt wor­den. Die Strei­fen hal­fen dem orts­un­kun­di­gen Hun­de­hal­ter bei der Online­su­che nach einem nahe­ge­le­ge­nen Tierarzt.

Geschwin­dig­keits­kon­trol­len

BAB A 9, Berg; Die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof führ­te am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag am Saa­le­ab­stieg in Rich­tung Ber­lin eine mehr­stün­di­ge Geschwin­dig­keits­kon­trol­le durch. Ins­ge­samt wur­den über 3200 Fahr­zeu­ge gemes­sen. Knapp über 4 Pro­zent der Ver­kehrs­teil­neh­mer hiel­ten sich dabei nicht an die erlaub­ten 100 km/​h. Es kam zu 52 Ver­war­nun­gen und 91 Anzei­gen. In 13 Fäl­len müs­sen die Fahr­zeug­füh­rer zudem mit einem Fahr­ver­bot rech­nen. Tages­schnell­ster war ein Pkw Fah­rer aus Baden-Würt­tem­berg, der mit 173 km/​h gemes­sen wur­de. Auf ihn kom­men ein Buß­geld in Höhe von min­de­stens 440 EUR, 2 Punk­te sowie 2 Mona­te Fahr­ver­bot zu.

Staats­stra­ße 2177, Markt­leu­then; Bei einer wei­te­ren Geschwin­dig­keits­mes­sung am Frei­tag­vor­mit­tag hiel­ten sich die mei­sten Ver­kehrs­teil­neh­mer an die erlaub­ten 100 km/​h. Gemes­sen wur­de die Strecke in Rich­tung Rös­lau. Es kam zu ledig­lich zwei Ver­war­nun­gen und einer Anzei­ge. Die schnell­ste Fah­re­rin wur­de mit 132 km/​h gemessen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

Kro­nach (Stadt) – Am Frei­tag, 12.03.21, gegen 22:55 Uhr, führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach in Kro­nach, Bam­ber­ger Str., eine Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Im Lau­fe der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten bei einem 32-jäh­ri­gem Pkw-Fah­rer fest, daß die­ser nicht mehr im Besitz eines Füh­rer­schei­nes ist. Des Wei­te­ren hat­te der Fah­rer ein Tüt­chen ver­sucht zu ent­sor­gen. In die­sem befand sich eine gerin­ge Men­ge an Betäu­bungs­mit­tel, was ein Schnell­test bestä­tigt. Dem Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis, eine Anzei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz, als auch ein Ver­stoß nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz, da die­ser die gel­ten­den nächt­li­che Aus­gangs­sper­re von 22:00 – 05:00 Uhr nicht beach­tet hatte.

Ver­such­ter Auf­bruch eines Zigarettenautomaten

Fisch­bach (Stadt­teil Kro­nach) – Im Zeit­raum 10.03. – 12.03.21 wur­de ein in Fisch­bach in der Stra­ße „Am Let­ten“ an einer Haus­fas­sa­de ange­brach­ter Ziga­ret­ten­au­to­mat ver­sucht auf­zu­he­beln. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Münchberg

Laden­die­bin fliegt auf

Münch­berg – In einem Dro­ge­rie­markt am Auto­hof wur­de eine Laden­die­bin durch das Per­so­nal erwischt. Die Die­bin bezahl­te an der Kas­se Waren. Beim Ver­las­sen des Mark­tes schlug jedoch die Dieb­stahl­si­che­rung an. Bei der fol­gen­den Nach­schau konn­ten wei­te­re Ver­kaufs­ar­ti­kel in ihren Taschen auf­ge­fun­den wer­den, die sie an der Kas­se nicht bezahlt hat­te. Zusätz­li­che zur Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahl erhielt der Lang­fin­ger ein Hausverbot.

Pkw ohne Versicherung

Münch­berg – Bei Kon­trol­len am Auto­hof in Münch­berg, wur­de bei einem Pkw aus den neu­en Bun­des­län­dern fest­ge­stellt, dass für den Pkw kein gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­ver­hält­nis besteht und der Pkw des­we­gen zur Ent­stem­pe­lung durch die zustän­di­ge Zulas­sungs­be­hör­de aus­ge­schrie­ben war. Der Pkw wur­de vor Ort ent­stem­pelt und die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Der Fahr­zeug­füh­rer muss­te sich um den Wei­ter­trans­port sei­nes Pkw küm­mern und erhält zudem eine Straf­an­zei­ge nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz. Bei einer wei­te­ren Kon­trol­le wur­de bei einem Rei­sen­den 0,8 Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt. Der Besit­zer erhält eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fah­rer füh­ren kei­nen Fahrtnachweis

Münch­berg – Bei Kon­trol­len von Klein­trans­por­tern die im auf­zeich­nungs­pflich­ti­gen, gewerb­li­chen Güter­kraft­ver­kehr unter­wegs sind, wur­den meh­re­re Ver­stö­ße fest­ge­stellt. Die Fah­rer führ­ten kei­ne oder nur lücken­haf­te Nach­wei­se über ihre Lenk- und Ruhe­zei­ten. Die ent­spre­chen­den Fah­rer erhal­ten jeweils Anzei­gen nach Fahrpersonalgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Naila

- Fehl­an­zei­ge -

Grenz­po­li­zei­in­spek­ti­on Selb

- Fehl­an­zei­ge -