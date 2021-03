Neu­stadt – Die Feu­er­wehr Neu­stadt wur­de am 13.03.2021, um 14:13 Uhr in die Stra­ße „Am Geiß­steg“ wegen eines umge­stürz­ten Bau­mes alar­miert. An der Ein­satz­stel­le war ein alters­schwa­cher Baum durch eine Sturm­bö ent­wur­zelt wor­den und kam auf der Stra­ße zum Liegen.

Die Feu­er­wehr­leu­te konn­ten mit ver­ein­ten (Muskel-)Kräften den Baum in den angren­zen­den Grün­strei­fen schie­ben. Anschlie­ßend erfolg­te die Rei­ni­gung der Fahr­bahn mit Schau­fel und Besen. Sach- oder Per­so­nen­schä­den sind nicht bekannt.

Anmer­kung:

Poli­zei nicht vor Ort.