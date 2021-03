Die Inzi­denz­wer­te von Stadt (43,9) und Land­kreis Bam­berg (44,2) ermög­li­chen es, dass der Kita- und Schul­be­trieb in der kom­men­den Woche fort­ge­führt wer­den kann. Das stell­te der Kri­sen­stab von Stadt und Land­kreis am Frei­tag unter der Lei­tung von Land­rat Johann Kalb fest.

Dies bedeu­tet, dass die Kitas ab Mon­tag zum Regel­be­trieb zurück­keh­ren. Grund­schu­len und die Grund­schul­stu­fen der För­der­schu­len gehen ab Mon­tag in den Prä­senz­un­ter­richt. In allen übri­gen Schul­ar­ten und Jahr­gangs­stu­fen fin­det in der Regel Wech­sel­un­ter­richt statt. Prä­senz­un­ter­richt dort ist nur mög­lich, soweit dabei der Min­dest­ab­stand durch­ge­hend und zuver­läs­sig ein­ge­hal­ten wer­den kann. Der Kri­sen­stab appel­liert, die jewei­li­gen Rah­men­hy­gie­ne­plä­ne kon­se­quent einzuhalten.

Die genann­ten Rege­lun­gen gel­ten vor­erst für eine Woche. Sofern es eine gra­vie­ren­de Ver­schlech­te­rung der Inzi­denz­wer­te geben soll­te, wird der Kri­sen­stab die Lage neu bewer­ten und über mög­li­che Ver­än­de­run­gen informieren.

Fort­ge­setzt wer­den die Imp­fun­gen des Per­so­nals von Kin­der­ta­ges­stät­ten sowie von Grund- und För­der­schu­len. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag wur­den im Impf­zen­trum Bam­berg 469 Beschäf­tig­te die­ser Ein­rich­tun­gen erst­ge­impft. Für die­sen Frei­tag und Sams­tag sind rund 700 Imp­fun­gen geplant.