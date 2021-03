Bam­berg. Am Sams­tag, 13.03.2021, gegen 00.45 Uhr, kam es in Bam­berg, Karo­li­nen­stra­ße 22, zu einem Brand in einem Wohn­haus. Die­ses wur­de von einer 69-jäh­ri­gen Frau allei­ne bewohnt.

Beim Ein­tref­fen der Ret­tungs­kräf­te qualm­te es bereits aus dem Fen­ster, der Rauch war schon von wei­tem sicht­bar. Es stell­te sich her­aus, dass es im 2. Stock brannte.

Die ein­zi­ge Bewoh­ne­rin wur­de erst am Vor­tag aus der Reha ent­las­sen und konn­te durch die ein­ge­setz­ten Feu­er­wehr­kräf­te nur noch tot gebor­gen werden.

Wie anfäng­lich befürch­tet, griff das Feu­er dann doch nicht auf das Nach­bar­an­we­sen über. Die vor­sorg­lich eva­ku­ier­ten Bewoh­ner konn­ten wie­der in ihre Woh­nun­gen zurück. Eine Brand­ur­sa­che ist bis­lang unbe­kannt. Eine Zwi­schen­decke brach zusam­men , wor­auf­hin zusätz­lich das THW ver­stän­digt wer­den muss­te, um das nun ein­sturz­ge­fähr­de­te Gebäu­de zu stützen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ist vor Ort und hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Ins­ge­samt waren ca. 80 Kräf­te der Feu­er­wehr und meh­re­re Strei­fen der Poli­zei­dienst­stel­len Bam­berg-Stadt und Bam­berg-Land im Einsatz.