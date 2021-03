Stadt Bam­berg ver­gibt Kunst­sti­pen­di­um an Johan­na Kne­fel­kamp-Sto­rath Stadt­rat folgt ein­stim­mi­ger Jury-Ent­schei­dung Johan­na Kne­fel­kamp-Sto­rath erhält 2021 das von Stadt und Land­kreis Bam­berg aus­ge­lob­te Kunst­sti­pen­di­um 2021. Der Bam­ber­ger Stadtrat…

Bam­berg: Tele­fon-Sprech­stun­de bei Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp Am Mitt­woch, 3. März 2021, fin­det von 12.00 bis 14.00 Uhr bei Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp eine Sprech­stun­de statt. Auf­grund der…

Zen­trum Welt­erbe Bam­berg ver­an­stal­tet Video-Wett­be­werb für Jugend­li­che Das Mot­to lau­tet „New begin­ning. New visi­on. New city.“ In Koope­ra­ti­on mit der Orga­ni­sa­ti­on der Welt­erbe­städ­te (OWHC) ver­an­stal­tet das Zentrum…

„Demo­kra­tie leben!“ ist…DEIN Pro­jekt im Land­kreis Bam­berg Die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie (PfD) im Land­kreis Bam­berg baut ihr Unter­stüt­zungs­an­ge­bot für alle inter­es­sier­ten Projektumsetzer*innen aus. Eine kom­pak­te DIN A5…

Bam­ber­ger OB Star­ke hisst Flag­ge anläss­lich des Equal Pay Day 2021 „Seit Jah­ren eine ekla­tan­te Unge­rech­tig­keit“ Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke hat anläss­lich des heu­ti­gen Equal Pay Day eine Flag­ge auf dem Maxplatz…

Bay­reu­ther Fasten­es­sen in die­sem Jahr digi­tal – mit Bun­des­mi­ni­ste­rin Julia Klöck­ner als Ehren­gast Noch immer hat uns Coro­na fest im Griff, das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach e. V. unter­nimmt trotz­dem jeg­li­che Anstrengungen,…

Bam­ber­ger Bür­ger-Block bemän­gelt “Ver­mül­lung” am Bör­stig Becher, Dosen Fla­schen und ande­rer Müll im Bio­top am Bör­stig, sowie Abfall­ki­sten im Grün­strei­fen. Dies war Anlass für die Stadtratsfraktion…

Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 10. März 2021 tele­fo­ni­sche Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Hausumbau?…

