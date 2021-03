Auf­grund der Coro­na-Auf­la­gen und der unsi­che­ren Ent­wick­lung fin­den die VHS-Kur­se aktu­ell nur online statt (ein Ein­stieg ist jeder­zeit mög­lich). Für April sind bereits eini­ge Ange­bo­te im Frei­en ter­mi­niert und auch der Start für vie­le fort­lau­fen­de Kur­se ist für die Zeit nach den Oster­fe­ri­en geplant!

Ange­bo­te im Freien

Die VHS Ecken­tal bie­tet in die­sem Seme­ster 270 Kur­se an. Trotz der aktu­el­len Situa­ti­on muss­te die Anzahl nicht redu­ziert wer­den. Sehr vie­le Kur­se wur­den um ein paar Wochen ver­scho­ben und in die­sem Som­mer wird es eine Viel­zahl an Ver­an­stal­tun­gen in der Natur geben: Gesund­heits­wan­dern©, Kräu­ter­füh­run­gen, Krän­ze bin­den mit Natur­ma­te­ria­li­en, Ent­span­nung im Frei­en, Out­door-Fit­ness – um nur ein paar Bei­spie­le zu nennen.

Anmel­dung online oder per Anmeldeformular

Anmel­den kön­nen Sie sich für alle VHS-Ange­bo­te unter www​.vhs​-ecken​tal​.de oder Sie fül­len ein Anmel­de­for­mu­lar in Ihrem Rat­haus Ecken­tal, Herolds­berg oder Kalch­reuth aus! Viel­fäl­tig, attrak­tiv und für jeden etwas dabei – wir freu­en uns auf Sie!

Freie Plät­ze

End­lich Früh­ling ONLINE KOCHKURS

Kurs-Nr. 33003

Die Dozen­tin, Köchin und Ernäh­rungs­be­ra­te­rin, hat ein klei­nes Früh­lings­me­nü zusam­men­ge­stellt und freut sich auf ein vir­tu­el­les Kochen. Es gibt eine Kräu­ter­sup­pe mit pochi­er­tem Ei, gebra­te­nen Zan­der mit Früh­lings­ge­mü­se und zum Des­sert eine Ton­ka-Pud­ding­spei­se mit Beeren.

Dozent: Petra Braun-Lichter

Ter­min: Di, 23.03.2021

Uhr­zeit: 18:00 – 20:00 Uhr

Ort: Online – Zoom

Gebühr: 10,00 EUR

Gesund­heits­wan­dern “Let s go – jeder Schritt hält fit”

Sie wan­dern zusam­men mit der Kurs­lei­te­rin (zer­ti­fi­zier­te Wan­der­füh­re­rin vom DWV) auf leich­tem Gelän­de und wer­den an schö­nen Plät­zen in der Natur aus­ge­wähl­te Übun­gen durch­füh­ren. Gemein­sam neue Wan­der­we­ge aus­pro­bie­ren, an der fri­schen Luft Aus­dau­er, Beweg­lich­keit und Gleich­ge­wicht trai­nie­ren und in der Natur Kraft tan­ken und Entspannen

Dozent: Sabi­ne Adler

Ort: Wan­der­ta­fel am Ecken­berg (zw. Forth und Eckenhaid)

Schnup­per­tag Kurs-Nr. 31010

Ter­min: Mi, 17.03.2021 / 1 Vormittag

Uhr­zeit: 10:00 – 12:30

Gebühr: 11,50 EUR

Kurs 6 Tage Kurs-Nr. 31011

Ter­min: Mi, 24.03.2021 / 6 Vormittage

Uhr­zeit: 10:00 – 12:30

Gebühr: 67,00 EUR

Beweg­lich­keit und Ent­span­nung mit Yoga ONLINE

Kurs-Nr. 30016

Durch regel­mä­ßi­ges Yoga soll ein Gleich­ge­wicht zwi­schen Akti­vi­tät und Ruhe erreicht wer­den und das Wohl­be­fin­den stei­gern. Die sanf­ten Yogast­el­lun­gen kön­nen den Kör­per beweg­li­cher und unse­ren Geist aus­ge­gli­che­ner wer­den lassen.

Dozent: Swa­ti Mandlekar

Ter­min: Do, 18.03.2021, 12 Abende

Uhr­zeit: 17:30 – 19:00 Uhr

Ort: Online – Zoom

Gebühr: 90,00 EUR

Body Move – 60 Minu­ten für mich!

Kurs-Nr. 31005

…nicht nur für Bauch, Bei­ne, Po, einen star­ken Rücken und einen kräf­ti­gen Becken­bo­den, son­dern auch für eine posi­ti­ve Aus­strah­lung. Die Übun­gen bestehen aus leich­ten Schritt- und Bewe­gungs­kom­bi­na­tio­nen auch aus dem Ori­en­ta­li­schen Tanz und ver­wand­ten Bereichen.

Geeig­net für Frau­en aller Alters­grup­pen, die Spaß an Bewe­gung zu rhyth­mi­scher Musik haben.

Dozent: Klein, Ursula

Ter­min: Mi, 24.03.2021, 10 Abende

Uhr­zeit: 19:30 – 20:30 Uhr

Ort: Online – Zoom

Gebühr: 50,00 EUR

Lauf­tech­nik­trai­ning – das Gesamtpaket

Kurs-Nr 31008

Ana­ly­se und Ver­bes­se­rung des indi­vi­du­el­len Lauf­stils, Mobilisations‑, Koor­di­na­ti­ons- und Kräf­ti­gungs­übun­gen und vor allem jede Men­ge Spaß – alles ver­ständ­lich in Theo­rie und Praxis.

Dozent: Hol­ger Kessel

Start: Fr, 23.04. 1x pro Monat / 5 Abende

Uhr­zeit: 17:00 – 18:30 Uhr

Ort: Mit­tel­schu­le Ecken­tal, Sportgelände

Gebühr: 33,50 EUR

Out­door-Fit­ness: Ideen für ein Fit­ness-Trai­ning im Freien

Kurs-Nr. 31014

Den Spa­zier­gang in ein Fit­ness­trai­ning umwan­deln, Übun­gen in der Natur zur Kräf­ti­gung, Koor­di­na­ti­on, Gleich­ge­wicht… und wie kann ich den Trimm-Dich-Pfad in Ecken­tal nut­zen? Geeig­net für jedes “Fit­ness­le­vel”.

Dozent: Chri­sti­na Fischer

Ter­min: Fr, 23.04.2021 / 1 Vormittag

Uhr­zeit: 10:00 – 12:00 Uhr

Ort: Fit­ness- und Gesund­heits­park (Trimm-Dich-Pfad) Eckental

Gebühr: 9,00 EUR

Refresh your Eng­lish now! A2

Kurs-Nr. 211–46003

Für Teil­neh­me­rIn­nen mit Grund­kennt­nis­sen, die sich in ein­fa­chen All­tags­si­tua­tio­nen z. B. im Urlaub gut zurecht­fin­den aber trotz­dem ger­ne Ihre Sprach­kennt­nis­se auf­fri­schen und erwei­tern möchten.

Ter­min: Mo, 12.04.2021 / 12 Abende

Uhr­zeit: 19:45 – 21:15 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 121, Raum 1 rechts

Dozent: Hahn, Wolfram

Gebühr: 80,00 EUR

T´ai Chi – AnfängerInnen

Kurs-Nr. 30015