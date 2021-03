SCHEß­LITZ, LKR BAM­BERG. Am Don­ners­tag­mor­gen brann­te eine Schrei­ne­rei im Scheß­lit­zer Stadt­teil Wie­sen­giech. Der Eigen­tü­mer blieb unver­letzt, den­noch ent­stand hoher Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nun nach der Brandursache.

Nach­dem der Scheß­lit­zer, gegen 7 Uhr, Brand­ge­ruch in sei­ner Mehr­fach­ga­ra­ge in der Lin­den­al­lee fest­ge­stellt hat­te, ver­stän­dig­te er sofort die Feu­er­wehr und schloss die Brand­schutz­tür. Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr schlu­gen bereits Flam­men aus den Fen­stern der Schrei­ne­rei, die in der Fol­ge kom­plett aus­brann­te. Es ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den von 25000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che. Mit hoher Wahr­schein­lich­keit ist der Brand jedoch auf Schweiß­ar­bei­ten zurückzuführen.