Umstel­lung am Montag

Auch wenn an den Schu­len im Land­kreis auch in der kom­men­den Woche auf­grund der hohen Inzi­den­zen wei­ter­hin Distanz-Unter­richt herrscht, wird der Bus­fahr­plan im Land­kreis am kom­men­den Mon­tag zurück auf den regu­lä­ren Schul­fahr­plan umgestellt.

„Ein Grund dafür ist, dass immer mehr Schüler*innen die Not­grup­pen besu­chen. „Vie­le Fami­li­en sind auf funk­tio­nie­ren­de Bus­ver­bin­dun­gen am mor­gen ange­wie­sen. Die­sen möch­ten wir mit die­ser Ent­schei­dung unter die Arme grei­fen“, sagt Cer­stin Pan­zer, die im Land­kreis für den Bereich Mobi­li­tät zustän­dig ist. „Ein wei­te­rer Grund sind natür­lich unse­re Pend­ler. Ihnen steht nun seit vor Weih­nach­ten nur ein spür­bar redu­zier­tes Ange­bot zur Ver­fü­gung steht. Auch die­sen regel­mä­ßi­gen Nut­zern des ÖPNV möch­ten wir mit die­sem Schritt entgegenkommen.“

Land­rat Peter Berek ergänzt: „Wir arbei­ten der­zeit an mög­lichst siche­ren Kon­zep­ten, unse­re Schüler*innen schritt­wei­se zurück in den Prä­senz- oder zumin­dest in den Wech­sel­un­ter­richt zu brin­gen. Wir hof­fen, das dies bald­mög­lich gelin­gen kann. Für die­sen Moment möch­ten wir vor­be­rei­tet sein.“

Die Fahr­plä­ne der ein­zel­nen Bus­li­ni­en fin­den Inter­es­sier­te ent­we­der gesam­melt im Fahr­plan­heft der Ver­kehrs­ge­mein­schaft Fich­tel­ge­bir­ge (VGF) oder auf deren Inter­net­sei­te: https://​www​.vgf​-web​.de/​f​a​h​r​p​l​a​n​/​l​i​n​i​e​n​-​m​i​t​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​en/