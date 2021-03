Ein­zel­han­del, Schu­len, Muse­en, kon­takt­lo­ser Sport, pri­va­te Kon­tak­te – all das hängt an den Inzidenzwerten

Von den Sie­ben-Tages-Inzi­denz­wer­ten hän­gen der­zeit die Öff­nung des Ein­zel­han­dels und der Muse­en, der Unter­richt an Schu­len, die Öff­nung von Kitas, die Mög­lich­kei­ten für kon­takt­lo­sen Sport sowie Rege­lun­gen für pri­va­te Kon­tak­te ab.

Auf der Grund­la­ge der Inzi­denz­wer­te für Stadt (43,9) und Land­kreis Bam­berg (44,2) vom Frei­tag, 12. März, gel­ten für die kom­men­den vier Tage bis ein­schließ­lich Diens­tag: Ein­zel­han­del und Muse­en haben mit den ent­spre­chen­den Kun­den-pro-Ver­kaufs­flä­che-Rege­lun­gen geöff­net. Kon­takt­lo­ser Sport ist mit ein­ge­schränk­ter Per­so­nen­zahl möglich.

Jeder wei­te­re Tag, an dem die Inzi­denz­wer­te ab dem heu­ti­gen Frei­tag unter 50 blei­ben, setzt die­sen Rah­men um einen Tag fort. Soll­ten die Inzi­denz­wer­te also auch am Sams­tag und Sonn­tag unter 50 blei­ben, gel­ten die genann­ten Rege­lun­gen bis ein­schließ­lich Don­ners­tag kom­men­der Woche.

Soll­te der Inzi­denz­wert an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen den Wert von 50 über­schrei­ten, dann wer­den die­se Locke­run­gen ab dem zwei­ten Tag nach die­ser drei­tä­ti­gen Über­schrei­tung zurück­ge­nom­men. Ver­gleich­ba­res gilt im umge­kehr­ten Fall: Soll­te der Inzi­denz­wert zum Bei­spiel drei Tage die 35 unter­schrei­ten, dann dür­fen sich (bei der Ver­bes­se­rung) direkt am fol­gen­den Tag bis zu zehn Per­so­nen aus drei Haus­hal­ten pri­vat tref­fen. Bei Inzi­denz­wer­ten über 35 sind pri­va­te Kon­tak­te auf zwei Haus­hal­te und maxi­mal fünf Per­so­nen begrenzt. Kin­der unter 14 sind bei der jewei­li­gen Gesamt­zahl ausgenommen.

Für Kitas und Schu­len wirkt der Inzi­denz­wert vom Frei­tag (Stadt und Land­kreis sind heu­te, 12. März, unter 50) in der Regel – sofern sich kei­ne gra­vie­ren­de Ver­schlech­te­rung ergibt – für die kom­plet­te fol­gen­de Woche. Dies bedeu­tet, dass in den Kitas Regel­be­trieb ange­bo­ten wird. Grund­schu­len und die Grund­schul­stu­fen der För­der­schu­len gehen in den Prä­senz­un­ter­richt. In allen übri­gen Schul­ar­ten und Jahr­gangs­stu­fen fin­det in der Regel Wech­sel­un­ter­richt statt. Prä­senz­un­ter­richt dort ist nur mög­lich, soweit dabei der Min­dest­ab­stand durch­ge­hend und zuver­läs­sig ein­ge­hal­ten wer­den kann.