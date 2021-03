„Die aktu­el­len Rege­lun­gen der 12. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung, legen fest, dass wir auf Grund­la­ge des Inzi­denz­wer­tes am Frei­tag ent­schei­den müs­sen, ob die Schu­len und Kitas in der gesam­ten dar­auf­fol­gen­den Woche geschlos­sen sind.“, infor­mier­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner am Frei­tag. „Unse­re 7‑Ta­ge-Inzi­denz liegt heu­te, Frei­tag, bei 104,8. Wir haben somit die 100er-Inzi­denz über­schrit­ten. Das hat zur Fol­ge, dass die Schu­len und Kitas, nach den drei Wochen, die Sie jetzt geöff­net waren, lei­der wie­der geschlos­sen sind – zunächst für die gesam­te näch­ste Woche. Die Not­be­treu­ung ist aber je nach Ein­rich­tung sicher­ge­stellt“, so der Land­rat wei­ter. „Am kom­men­den Frei­tag wer­den wir anhand des Inzi­denz­wer­tes wie­der ent­schei­den, was für die Schu­len und Kitas in der Fol­ge­wo­che gilt.“

Der heu­ti­ge Inzi­denz­wert „über 100“, hat aktu­ell kei­ner­lei Aus­wir­kun­gen auf die ande­ren Maß­nah­men. Erst wenn der Land­kreis Lich­ten­fels an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen über 100 liegt, grei­fen die stren­ge­ren Rege­lun­gen. Dies ver­öf­fent­licht der Land­kreis Lich­ten­fels über eine Bekannt­ma­chung. Erst am näch­sten Tag grei­fen dann die­se Rege­lun­gen. Soll­te der Land­kreis drei Tage in Fol­ge wie­der unter 100 lie­gen, wird dies auch wie­der über eine Bekannt­ma­chung des Land­krei­ses Lich­ten­fels erfol­gen. Am dar­auf­fol­gen­den Tag wür­den dann die Locke­run­gen wie­der eintreten.

Bei den Schu­len und Kitas wird – abwei­chend von den o.g. Rege­lun­gen – für die gesamt kom­men­de Woche ent­schei­den, anhand des Inzi­denz­wer­tes am Freitag.