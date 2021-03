Eine sinn­vol­le Stu­di­en­ori­en­tie­rung ist auch in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie mög­lich: Die Hoch­schul­in­for­ma­ti­ons­ta­ge der Hoch­schu­le Hof fin­den in die­sem Jahr wäh­rend der Oster­fe­ri­en am 30. und 31. März 2021 und vir­tu­ell statt. Unter dem Mot­to „future stu­dies – crea­te your visi­on“ kön­nen Stu­di­en­in­ter­es­sier­te her­aus­fin­den, wel­che The­men sie selbst am mei­sten bewe­gen und in wel­chem Bereich sie ihre Ideen zukünf­tig ein­brin­gen möchten.

Im Mit­tel­punkt ste­hen dabei in die­sem Jahr die Studiengänge:

Design und Mobi­li­tät (B.A.)

Inno­va­ti­ve Gesund­heits­ver­sor­gung (B.Sc.)

Inno­va­ti­ve Tex­ti­li­en (B.Eng)

Kom­mu­ni­ka­ti­ons­de­sign (B.A.)

Mobi­le Com­pu­ting (B.Sc.)

Wirt­schafts- und Orga­ni­sa­ti­ons­so­zio­lo­gie (B.A.)

Stu­di­en­gan­glei­tung, Stu­die­ren­de und Wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rIn­nen geben wäh­rend der Online­ver­an­stal­tung einen Ein­blick in Stu­di­en­mo­du­le, Schwer­punk­te, Pra­xis­pro­jek­te oder in das Arbei­ten in den Hoch­schul­la­bo­ren. Im Chat kön­nen dann ver­tie­fen­de Fra­gen gestellt werden.

Im Rah­men eines Bei­tra­ges unter dem Mot­to „Crea­te your own visi­on – Gestal­te Dei­ne Zukunft mit der Hoch­schu­le Hof“ (30. und 31. März um 13 Uhr) erzäh­len Bache­lor-Stu­die­ren­de von ihren Erfah­run­gen an und mit der Hoch­schu­le. Jung­un­ter­neh­mer Dr. Andy Gra­del und For­sche­rin Jes­si­ca Witt­mann berich­ten vom Über­gang zur Kar­rie­re nach dem Stu­di­um. Zusätz­lich stel­len sich auch ver­schie­de­ne stu­den­ti­sche Initia­ti­ven und der „Maker­Space“, die neue Werk­statt für Erfin­der und Tüft­ler an der Hoch­schu­le Hof, den Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten vor.

Die Hoch­schu­le Hof ermög­licht es außer­dem Inter­es­sier­ten an eini­gen Live-Vor­le­sun­gen, Work­shops und vir­tu­el­len Cam­pus-Tou­ren teil­zu­neh­men, um so den Stu­di­en­all­tag bereits jetzt haut­nah zu erle­ben. Ganz­tä­gig besteht zusätz­lich die Gele­gen­heit, sich von der Stu­di­en­be­ra­tung tele­fo­nisch und online zum Bewer­bungs­ver­fah­ren, zu den Stu­di­en­stand­or­ten Hof, Kro­nach, Münch­berg und Selb sowie zur Stu­di­en­för­de­rung und zu Aus­tausch­pro­gram­men bera­ten zu lassen.