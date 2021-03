Ehren­amt­li­che pro­te­stie­ren in meh­re­ren Städ­ten gegen die Koh­le­po­li­tik der Unionsparteien

Mit einem Foto­ban­ner des zer­stör­ten “Immer­ather Doms” demon­strie­ren Green­peace Aktivist:innen heu­te vor der Bay­reu­ther Stadt­kir­che und in mehr als 40 wei­te­ren Städ­ten vor histo­ri­schen Kir­chen wie der Dresd­ner oder Münch­ner Frau­en­kir­che und dem Aache­ner Dom. Die Klimaschützer:innen for­dern einen schnel­le­ren Aus­stieg aus der Braun­koh­le, für die in Deutsch­land noch immer Dör­fer und Kir­chen zer­stört wer­den sol­len. Der fast 130 Jah­re alte “Immer­ather Dom” (offi­zi­ell: St. Lam­ber­tus Kir­che) wur­de 2018 gegen star­ken Pro­test für den Tage­bau Garz­wei­ler II abge­ris­sen. „Armin Laschet will Kir­chen und Kli­ma für Braun­koh­le zer­stö­ren“, und “Koh­le stop­pen” steht auf wei­te­ren Bannern.

“Wenn aus­ge­rech­net Christ­de­mo­kra­ten Kir­chen für Koh­le ein­rei­ßen las­sen, dann bringt das die rück­sichts­lo­se Kli­ma­po­li­tik der Uni­on auf den Punkt”, sagt ein Spre­cher von Green­peace Bay­reuth “Wol­len die Uni­ons­par­tei­en zukunfts­ge­wand­te Par­tei­en sein, dür­fen sie nicht län­ger eine gest­ri­ge Ener­gie­po­li­tik betrei­ben, die Kli­ma, Kir­chen und Natur zer­stö­ren. CSU-Chef Söder muss sich end­lich für den Koh­le­aus­stieg 2030 stark machen.”

Ent­schei­dung zum wei­te­ren Braun­koh­le­aus­bau im April

Trotz beschlos­se­nem Koh­le­aus­stieg plant CDU- und NRW-Chef Armin Laschet, den Braun­koh­le­ab­bau in NRW aus­zu­wei­ten. Die Leit­ent­schei­dung zu den künf­ti­gen Abbau­gren­zen der Tage­baue wird Anfang April erwar­tet. Damit wür­den über 1500 Men­schen ihre Hei­mat ver­lie­ren, Dör­fer und Kir­chen abge­ris­sen. Im Rhein­land wur­den bereits mehr als 45.000 Men­schen für Braun­koh­le­ta­ge­baue umge­sie­delt und über 100 Dör­fer und Wei­ler samt jahr­hun­der­te­al­ten Kir­chen und Kul­tur­denk­mä­lern zerstört.

Der Braun­koh­le­kurs des CDU-Chefs stößt auch in der Kir­che auf öffent­li­che Kri­tik. In einem im Febru­ar ver­öf­fent­lich­ten Appell 1) von über 50 Orga­ni­sa­tio­nen for­dern katho­li­sche und evan­ge­li­sche Kir­chen­ver­bän­de die Zer­stö­rung von Hei­mat und Dör­fern zu stop­pen und mit der anste­hen­den Leit­ent­schei­dung die bedroh­ten Ort­schaf­ten zu erhal­ten – auch für den Kli­ma­schutz. Wird der Koh­le­ab­bau wie von Laschet geplant aus­ge­wei­tet, kann Deutsch­land die Pari­ser Kli­ma­schutz­zie­le nicht ein­hal­ten. Aktu­el­le Gut­ach­ten bele­gen, dass es für die Ener­gie­ver­sor­gung in Deutsch­land kei­nen Grund gibt, Dör­fer für Braun­koh­le­ta­ge­baue zu opfern.

Lust mit­zu­ma­chen? Die Orts­grup­pe Green­peace Bay­reuth trifft sich jeden 1. und 3. Don­ners­tag im Monat, zur­zeit vir­tu­ell. Bei Inter­es­se schreibt uns ger­ne eine Nach­richt unter info@​bayreuth.​greenpeace.​de.

1) https://www.bistum-aachen.de/Region-Heinsberg/aktuell/nachrichten-buero/a‑blog/Abrissmoratorium-Braunkohle/