300 Sei­ten stark ist das neue Früh­jahrs-Pro­gramm der VHS Bam­berg Stadt, das ab Diens­tag, 16. März, als Prin­t­aus­ga­be erscheint. Auf www​.vhs​-bam​berg​.de ist das Pro­gramm auch als Online-Blät­ter­ka­ta­log ver­füg­bar. Buchun­gen sind ab 19. März online, per Mail an info@​vhs-​bamberg.​de oder schrift­lich (Tränk­gas­se 4, 96052 Bam­berg) mög­lich. Ab Diens­tag, 23. März, star­tet die tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter 0951/87–1108.

570 Kur­se, 125 Füh­run­gen sowie 11 Vor­trä­ge und Ver­an­stal­tun­gen ste­hen vom 12. April bis Ende Juli zur Aus­wahl. Das Pro­gramm ist unter ande­rem an fol­gen­den Stel­len erhält­lich: VHS im Alten E‑Werk, Rat­haus am ZOB, Buch­hand­lun­gen (Osi­an­der Bam­berg und Mar­ket-Cen­ter, Col­li­bri, Bahn­hofs­buch­hand­lung, Ertl-Zen­trum), Spar­kas­sen-Filia­len, Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice, Stadt­bü­che­rei, Rewe-Märk­te Rudel und Gaustadt, Ede­ka aktiv-markt Gaustadt, tegut sowie Apo­the­ken (Hain‑, Brücken-Apo­the­ke und Am Kranen).