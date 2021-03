27 Schnell­test-Sta­tio­nen im Hofer Land Stadt und Land­kreis Hof star­ten gro­ße Test­ak­ti­on mit Wer­be­clip Stadt und Land­kreis Hof wei­ten ihre Test­ka­pa­zi­tä­ten aus und bie­ten ab…

Land­kreis Wun­sie­del mel­det mehr als 60.000 aus­ge­ge­be­ne Schnell­tests Regel­mä­ßi­ge Tests auch im Land­rats­amt Die Test­stra­te­gie des Land­krei­ses basiert auf zwei Säu­len. Wir müs­sen die Tests näher zu den…

Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le auch an die­sem Wochen­en­de geöff­net Sowohl am Sams­tag als auch am Sonn­tag besteht die Mög­lich­keit, sich in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr testen…

Land­rats­amt Hof bie­tet Zusatz-Ter­min “Online-Schu­lung zur Anwen­dung der Coro­na-Schnell­tests für Betrie­be” Auf­grund der star­ken Nach­fra­ge wird es am mor­gi­gen Don­ners­tag, den 18.02.2021 um 19:00 Uhr, erneut eine Online-Schu­lung zur Anwen­dung der…

Land­rats­amt Hof ver­an­stal­tet Online-Schu­lung zur Anwen­dung der Coro­na-Schnell­tests für Fri­seu­re Am mor­gi­gen Don­ners­tag, den 25.02.2021 um 19:00 Uhr, wird es erneut eine Online-Schu­lung zur Anwen­dung der Anit­gen-Schnell­tests für Betrie­be aus…

Stadt und Land­kreis Hof bie­ten Online-Schu­lung zur Anwen­dung der Coro­na-Schnell­tests für Betrie­be Über­mor­gen, am Mitt­woch den 10. März 2021 um 19:00 Uhr, wird es erneut eine Online-Schu­lung zur Anwen­dung der Anit­gen-Schnell­tests für…

Land­kreis Hof bie­tet Test­mög­lich­kei­ten an 27 Test­sta­tio­nen am Wochen­en­de Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Stadt und Land­kreis Hof haben auch an die­sem Wochen­en­de die Mög­lich­keit sich kosten­frei auf das Corona-Virus…

Aktu­el­le Coro­na-Mel­dun­gen aus Ober­fran­ken vom 9.3.2021 Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Bam­berg Zahl der Todes­fäl­le mit Coro­na steigt um 16 Die heu­ti­ge Coro­na-Sta­ti­stik weist für Stadt…

Schnell­test­sta­tio­nen im Hofer Land führ­ten am Wochen­en­de über 1500 Tests durch An den Schnell­test­sta­tio­nen im Land­kreis sowie an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on in Hof haben sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de 1.515 Per­so­nen mittels…