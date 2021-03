Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 108,95 (Vor­tag: 108,95) und in der Stadt Bay­reuth 101,63 (Vor­tag: 86,92).

Seit dem Vor­tag sind ins­ge­samt 45 neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, 23 aus dem Land­kreis und 22 aus der Stadt Bayreuth.

Heu­te sind im Land­kreis 257 und in der Stadt Bay­reuth 155 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infiziert.

Als gene­sen gel­ten 3.195 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 2.188 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 3.580 und in der Stadt Bay­reuth 2.439 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus getestet.

66 Per­so­nen mit COVID-19 sind sta­tio­när in Behand­lung, davon sind 59 Pati­en­ten im Kli­ni­kum Bay­reuth und sie­ben in der Sana-Kli­nik in Peg­nitz. 37 Pati­en­ten aus dem Land­kreis und 16 aus der Stadt Bay­reuth wer­den sta­tio­när behandelt.

Aus dem Land­kreis sind bis­her 128 und aus der Stadt Bay­reuth 96 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Hin­sicht­lich der offi­zi­el­len Wer­te, die ggf. Maß­nah­men nach sich zie­hen, zäh­len die aktu­el­len Zah­len des Robert-Koch-Insti­tuts: https://​expe​ri​ence​.arc​gis​.com/​e​x​p​e​r​i​e​n​c​e​/​4​7​8​2​2​0​a​4​c​4​5​4​4​8​0​e​8​2​3​b​1​7​3​2​7​b​2​b​f​1​d​4​/​p​a​g​e​/​p​a​g​e​_1/

Imp­fun­gen Stand 11.03.2021 (Imp­fun­gen gesamt: 23.245)

Auf­schlüs­se­lung:

Erst­imp­fung

Bio­N­Tech 10.994

Astra­Ze­ne­ca 3.736

Moder­na 550

Gesamt 15.280

Zweit­imp­fung

Bio­N­Tech 7.415

Astra­Ze­ne­ca 0

Moder­na 550

Gesamt 7.965

Muta­ti­ons­ge­sche­hen

Bis­lang sind im Gesund­heits­amt Bay­reuth 633 Fäl­le von Muta­tio­nen bekannt. Die mei­sten sind den bekann­ten Aus­bruchs­ge­sche­hen im Kli­ni­kum Bay­reuth und im Medi­clin-Reha-Zen­trum Roter Hügel (gezählt ab dem 05.01.21) zuzu­ord­nen, jedoch sind Coro­na-Muta­tio­nen mitt­ler­wei­le auch dif­fus über Stadt und Land­kreis Bay­reuth verbreitet.

Die jeweils aktu­el­len Fall­zah­len fin­den Sie auch auf unse­rer Home­page https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Hof

62 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 38 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind 62 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den, davon 20 im Land­kreis Hof und 42 in der Stadt Hof. 19 Per­so­nen waren bereits als Kon­takt­per­son I bekannt, 18 Per­so­nen ste­hen im Zusam­men­hang mit Einrichtungen.

Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt auf 6690 Personen.

Da 38 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 626 Per­so­nen. 5872 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Unter­des­sen bestä­tigt die Gesund­heits­be­hör­de des Land­krei­ses und der Stadt Hof einen wei­te­ren Todes­fall in Zusam­men­hang mit dem Coro­na-Virus. Dabei han­delt es sich um eine 89-jäh­ri­ge Frau aus der Stadt Hof, die mit dem Coro­na-Virus ver­stor­ben ist.

Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt den Ange­hö­ri­gen der Verstorbenen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land steigt auf 192 an.

Die 627 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 300

Stadt Hof: 326

Aktu­el­le 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 115,0

Stadt Hof: 351,3

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kronach

Im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie hat der Land­kreis Kro­nach erneut Todes­fäl­le zu ver­zeich­nen. Zwei Män­ner, 80 und 81 Jah­re alt, die mit dem Coro­na-Virus infi­ziert waren, sind verstorben.

Zah­len zum Corona-Geschehen

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 176,8

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 118

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 31

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 7

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 208

Gene­se­ne 2173

Ver­stor­be­ne 72

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 2453

* Quel­le: RKI

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Kulmbach

Heu­te wur­den 42 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Mitarbeiter*innen im Gesund­heits­amt sind wei­ter­hin inten­siv mit der Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung und der tele­fo­ni­schen Betreu­ung der häus­lich iso­lier­ten Per­so­nen befasst.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 178 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 248,27.

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te über 320 wei­te­re Testun­gen durchgeführt.

aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 320

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 178

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 248,27

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 24 (2 | 11)

in Qua­ran­tä­ne: 770

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 2.717 (+ 42)

Gene­se­ne: 2.302 (+ 14)

Ver­stor­be­ne: 96

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Lichtenfels

7‑Ta­ge-Inzi­denz am Frei­tag bei 104,8

Für den Land­kreis Lich­ten­fels lau­ten die aktu­el­len COVID-19-Zah­len wie folgt:

Infi­zier­te ins­ge­samt: 2.391

davon Muta­tio­nen „UK“ (engl. Vari­an­te) 22

Gene­se­ne: 2.158

Der­zeit noch Infi­zier­te: 171

Ver­stor­be­ne: 58

Im Ein­zel­nen wei­sen die elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis fol­gen­de Zahl an aktu­ell noch COVID-19-Erkrank­ten auf:

Alten­kunst­adt: 27

Bad Staf­fel­stein: 38

Burg­kunst­adt: 16

Ebens­feld: 15

Hoch­stadt a. Main: 1

Lich­ten­fels: 28

Markt­graitz: 0

Markt­z­euln: 2

Michel­au: 3

Red­witz: 2

Weis­main: 39

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz liegt aktu­ell bei 104,8 (Stich­tag 12.03.2021; Quel­le RKI). Zeit­rei­hen und Zah­len der ver­gan­ge­nen Wochen fin­den Sie auf unse­rer Start­sei­te www​.lkr​-lif​.de unter der Rubrik: „Aktu­el­le Zah­len zu den COVID-19-Infi­zier­ten und Geheil­ten im Land­kreis Lichtenfels“.

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Wunsiedel

Neue Fäl­le: 27

Fäl­le gesamt: 4055

Muta­ti­ons­ver­dachts­fäl­le: 743

Erkrank­te: 372

Gene­se­ne: 3509

Todes­fäl­le: 174

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 246,4

Durch­ge­führ­te Imp­fun­gen gestern: 461

Imp­fun­gen gesamt: 9400

Schnell­tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 931

PCR-Tests an Test­sta­tio­nen gestern incl. Grenz­gän­ger: 623

Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen:

Im Land­kreis fin­det wei­ter­hin Distanz­un­ter­richt für alle Schul­ar­ten statt. Dies gilt nicht für die Abhal­tung schrift­li­cher Prü­fun­gen in den dafür vor­ge­se­he­nen Jahr­gangs­stu­fen, sowie für beruf­li­che Schu­len. Hier dür­fen Teil­neh­mer aus Abschluss­klas­sen zur Vor­be­rei­tung von Kammer‑, Gesel­len- und Mei­ster­prü­fun­gen die not­wen­di­gen prak­ti­schen Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten und Prü­fun­gen durch­füh­ren. Nach Infek­tio­nen des Per­so­nals gibt es Schlie­ßun­gen in drei Kitas: Voll­schlie­ßung Lorenz­reuth Evang. Kin­der­gar­ten „Regen­bo­gen” bis vor­aus­sicht­lich 25.03., Voll­schlie­ßung Holen­brunn Käthe-Luther-Kin­der­haus bis vor­aus­sicht­lich 24.03. und Markt­leu­then Evang. Kin­der­gar­ten „Eger­wich­tel“ hier schließt eine wei­te­re Grup­pe bis vor­aus­sicht­lich 20.03, eine bereits geschlos­se­ne Grup­pe öff­net am Mon­tag wie­der, eine Grup­pe bleibt geöffnet.

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz:

Gesamt: 3

davon All­ge­mein­bet­ten: 2

davon Inten­siv­bet­ten: 1

Stand­ort Selb: