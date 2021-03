Tablet, Lap­top und Co. sind in Zei­ten des Distanz­un­ter­richts Grund­vor­aus­set­zung – aber längst nicht in jeder Fami­lie vor­han­den. Wie geru­fen kommt da das Ange­bot der Stadt­wer­ke Bay­reuth, 50 gebrauch­te Tablets an städ­ti­sche Schu­len ver­schen­ken zu wol­len. Geschäfts­füh­rer Jür­gen Bay­er freut sich, dass die Gerä­te nun dort hel­fen, wo sie drin­gend gebraucht wer­den – und dass ihnen ein zwei­tes Leben geschenkt wird.

Zet­tel und Stift gehö­ren bei den tech­ni­schen Mit­ar­bei­tern der Stadt­wer­ke Bay­reuth schon seit Jah­ren der Ver­gan­gen­heit an. Alle sei­en inzwi­schen mit Tablets aus­ge­stat­tet, erklärt Jür­gen Bay­er, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Bay­reuth. „So hat jeder nicht nur die aktu­el­len Plä­ne dabei, wir kön­nen dar­über hin­aus bei­spiels­wei­se Zäh­ler­stän­de digi­tal erfas­sen und unse­re Mon­teu­re haben ihre Ter­mi­ne immer aktu­ell zur Hand.“ Damit die Gerä­te immer auf dem aktu­el­len Stand sind, tau­schen sie die Stadt­wer­ke im Schnitt alle drei Jah­re gegen neue Tablets aus. „So stel­len wir sicher, dass die Apps schnell sind und ver­rin­gern die Gefahr, dass Gerä­te plötz­lich kaputt­ge­hen.“ Das bedeu­te aber längst nicht, dass alle aus­ge­mu­ster­ten Gerä­te auf den Müll gehö­ren. „Die aller­mei­sten funk­tio­nie­ren noch tadel­los. Sie erfül­len zwar nicht mehr unse­re Zwecke, aber wir sind uns sicher, dass sie jemand gebrau­chen kann.“ Die zün­den­de Idee hat­te schließ­lich die IT-Abtei­lung der Stadt­wer­ke: Vie­le Kin­der und Jugend­li­che drücken in Zei­ten von Coro­na zu Hau­se die Schul­bank, aber längst nicht jede Fami­lie kann sich einen oder gar meh­re­re Com­pu­ter leisten.

Gesagt, getan: Die Schul­ver­wal­tung der Stadt Bay­reuth hat sich dar­um geküm­mert, dass 50 Tablets den Besit­zer wech­seln und inzwi­schen dort sind, wo sie gebraucht wer­den. „Wir haben bei den städ­ti­schen Schu­len gefragt, ob es Bedarf gibt und haben die Tablets dann unter den Schu­len auf­ge­teilt, die sich gemel­det haben“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. „Gera­de in der aktu­el­len Situa­ti­on hel­fen die Gerä­te der Stadt­wer­ke Bay­reuth.“ Auch Jür­gen Bay­er freut sich: „Das hat dank der Schul­ver­wal­tung super geklappt. Hof­fent­lich haben nun eini­ge Kin­der und Jugend­li­che in die­ser bela­sten­den Zeit eine Sor­ge weni­ger. Das Sah­ne­häub­chen ist für uns, dass unse­ren Gerä­ten ein zwei­tes Leben geschenkt wird.“

O‑Ton Tho­mas Ebersberger

O‑Ton Jür­gen Bayer