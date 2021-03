Mit einem Strauß Blu­men und einem 440 Sei­ten dicken Musems­hand­buch wur­de zum dies­jäh­ri­gen Sai­son­start der erste Besu­cher von Muse­ums­lei­ter Dr. Her­bert May empfangen.

Enri­co Weber aus Cadolz­burg ist seit vie­len Jah­ren ein treu­er Besu­cher des Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­ums in Bad Winds­heim und auch Mit­glied im För­der­ver­ein. Als er hör­te, dass das Frei­land­mu­se­um wie­der öff­net, hat er sich sofort über die Web­site des Muse­ums regi­striert. An der Muse­ums­kas­se wird der Bar­code, den er per Mail zuge­schickt bekam, ein­ge­le­sen und die Ein­tritts­kar­te aus­ge­druckt. „Klappt ja wun­der­bar!“ meint Muse­ums­lei­ter Dr. Her­bert May dazu.

Alle zwei Mona­te dreht Enri­co Weber eine Run­de durch das Muse­um. Er will den ersten Rund­gang dies­mal beson­ders genie­ßen und erst ein­mal einen sei­ner Lieb­lings­plät­ze besu­chen – das Bau­ern­haus aus Klein­rin­der­feld aus dem Och­sen­fur­ter Gau. Die Geschich­te des Hau­ses mit sei­ner letz­ten Bewoh­ne­rin, die nichts ver­än­der­te, weil sie bis zu ihrem Tod auf die Wie­der­kehr ihres Bru­ders aus dem Krieg war­te­te, berührt ihn sehr. Er nimmt sich noch einen Über­sichts­plan mit, auf dem die geöff­ne­ten Häu­ser ver­zeich­net sind und dann geht es los. Der Blu­men­strauß wird so lan­ge ins Was­ser gestellt und das Muse­ums­hand­buch für den Rund­weg im Ruck­sack verstaut.

Geöff­net ist das Muse­um täg­lich von 9.00 – 18.00, vor dem Besuch emp­fiehlt sich ein Blick auf die Web­site www​.frei​land​mu​se​um​.de.