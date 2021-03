Füh­rer­schei­ne sol­len künf­tig EU-weit ein­heit­lich und fäl­schungs­si­cher sein. Außer­dem sol­len alle Füh­rer­schei­ne in einer Daten­bank erfasst wer­den, um mög­li­chen Miss­brauch zu ver­mei­den. Mit­te Febru­ar 2019 hat der Bun­des­rat daher den gestaf­fel­ten Pflicht­um­tausch von Füh­rer­schei­nen beschlos­sen. Alle Füh­rer­schei­ne, die vor dem 19. Janu­ar 2013 aus­ge­stellt wur­den, müs­sen bis zum 19.01.2033 in einen befri­ste­ten EU-Scheck­kar­ten­füh­rer­schein getauscht wer­den. Die neu­en Füh­rer­schein-Doku­men­te sind dann auf 15 Jah­re befristet.

Auf­grund der hohen Men­ge an umzu­tau­schen­den Füh­rer­schei­nen erfolgt dies gestaf­felt – wer wann dran ist, regelt ein zeit­li­cher Stu­fen­plan. So sol­len die Über­la­stung der zustän­di­gen Behör­den und lan­ge War­te­zei­ten für die Bürger*innen ver­mie­den wer­den. Das Land­rats­amt Kulm­bach weist dar­auf hin, dass der Umtausch schon jetzt und nicht erst kurz vor Fri­sten­de bean­tragt wer­den soll­te, da es sonst zu Ver­zö­ge­run­gen kom­men kann.

Umtau­schen müs­sen in der aktu­el­len Pha­se (Stich­tag am 19.01.2022) nur die Geburts­jahr­gän­ge 1953 bis 1958, die noch im Besitz eines alten grau­en oder rosa Papier­füh­rer­scheins sind! Um den Füh­rer­schein-Umtausch zu bean­tra­gen, muss man sich an die Füh­rer­schein­stel­le im Land­rats­amt Kulm­bach – Kon­rad-Ade­nau­er-Str. 5, 95326 Kulm­bach – wen­den. Alle ande­ren Per­so­nen kön­nen ihre Umtausch­pha­se den nach­fol­gen­den Tabel­len entnehmen.

Wel­che Unter­la­gen sind für den Umtausch posta­lisch einzureichen?

Das Antrags­for­mu­lar (zu fin­den auf www.landkreis-kulmbach.de/führerscheinumtausch), auf dem die Anga­be einer Tele­fon­num­mer oder E‑Mail-Adres­se erfor­der­lich ist, damit Rück­fra­gen unkom­pli­ziert mög­lich sind.

Das Vor­druck­for­mu­lar mit eigen­hän­di­ger Unter­schrift (zu fin­den auf www.landkreis-kulmbach.de/führerscheinumtausch)

Ein aktu­el­les, bio­me­tri­sches Licht­bild (35 x 45 mm)

Eine beid­sei­ti­ge Kopie des aktu­el­len grau­en oder rosa Führerscheins

Eine Kopie eines gül­ti­gen Aus­weis­do­ku­ments (Per­so­nal­aus­weis mit aktu­el­ler Mel­de­an­schrift oder Rei­se­pass mit amt­li­cher Meldebescheinigung)

Eine Kar­tei­kar­ten­ab­schrift (nur wenn der Füh­rer­schein nicht vom Land­rats­amt Kulm­bach oder Stadt­stein­ach erteilt wur­de). Die soge­nann­te Kar­tei­kar­ten­ab­schrift erhält man durch Anruf bei der aus­stel­len­den Behör­de des bis­he­ri­gen Führerscheins.

bei Alt­klas­se 3 (ohne gleich­zei­ti­gen Besitz der Alt­klas­se 2): zum Erhalt der neu­en Fahr­erlaub­nis­klas­se T (u.a. für land- und forst­wirt­schaft­li­che Zug­ma­schi­nen) ist die Vor­la­ge eines Nach­wei­ses erfor­der­lich, wonach ein Erfor­der­nis für Land- und Forst­wirt­schaft besteht (z.B. vom Bau­ern­ver­band oder vom Landwirtschaftsamt)

Wie­viel kostet der Umtausch und wie­viel Zeit wird benötigt?

Der Füh­rer­schein-Umtausch kostet 25,30 Euro. Den bis­he­ri­gen grau­en oder rosa Füh­rer­schein erhält man auf Wunsch ent­wer­tet zurück.

Sofern alle erfor­der­li­chen Unter­la­gen vor­lie­gen, dau­ert die Antrags­be­ar­bei­tung ca. 4 Wochen. Die Bürger*innen wer­den ange­schrie­ben, sobald der neue Füh­rer­schein in der Füh­rer­schein­stel­le ein­ge­trof­fen ist.

Für die Abho­lung des Füh­rer­scheins muss ein Ter­min über die Fahr­erlaub­nis­be­hör­de unter den Tele­fon­num­mern 09221/707–360, ‑370 oder ‑371 ver­ein­bart werden.

Wann bin ich vom Pflicht­um­tausch betrof­fen (abwei­chend Jahr­gän­ge 1953 bis 1958)?

Die bei­gefüg­ten Tabel­len zei­gen die aktu­el­len Rege­lun­gen und die Zeit­räu­me, die zu beach­ten sind. Nach Ablauf der jewei­li­gen Frist ver­liert der Füh­rer­schein sei­ne Gültigkeit.

Füh­rer­schei­ne, die bis ein­schließ­lich 31. Dezem­ber 1998 aus­ge­stellt wor­den sind:

Alte graue bzw. rosa Papierführerscheine:

Geburts­jahr des Fahrerlaubnisinhabers Tag, bis zu dem der Füh­rer­schein umge­tauscht sein muss Vor 1953 19.01.2033 1953 bis 1958 19.01.2022 1959 bis 1964 19.01.2023 1965 bis 1970 19.01.2024 1971 oder später 19.01.2025

Füh­rer­schei­ne, die ab 1. Janu­ar 1999 aus­ge­stellt wor­den sind:

Unbe­fri­ste­te Kar­ten­füh­rer­schei­ne, die vom 01.01.1999 bis 18.01.2013 aus­ge­stellt wurden:

Aus­stel­lungs­jahr Tag, bis zu dem der Füh­rer­schein umge­tauscht sein muss 1999 bis 2001 19.01.2026 2002 bis 2004 19.01.2027 2005 bis 2007 19.01.2028 2008 19.01.2029 2009 19.01.2030 2010 19.01.2031 2011 19.01.2032 2012 bis 18.01.2013 19.01.2033

Alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen zum Füh­rer­schein-Umtausch gibt es unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​f​u​e​h​r​e​r​s​c​h​e​i​n​u​m​t​a​u​sch. Für Rück­fra­gen steht die Fahr­erlaub­nis­be­hör­de unter den Tele­fon­num­mern 09221/707–360, ‑370 und ‑371 oder per E‑Mail unter verkehrswesen@​landkreis-​kulmbach.​de ger­ne zur Verfügung.