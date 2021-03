Um einer Aus­brei­tung der Geflü­gel­pest vor­zu­beu­gen, hat das Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge neue Rege­lun­gen für Geflü­gel­hal­ter erlas­sen. Die neue All­ge­mein­ver­fü­gung ergänzt die Rege­lun­gen, die bereits seit dem 03.02.2021 gel­ten und tritt am mor­gi­gen Don­ners­tag (11.03.) in Kraft. Die Rege­lun­gen gel­ten für alle Geflü­gel­hal­ter, also auch für klei­ne land­wirt­schaft­li­che Betrie­be und Hobbyhalter.

Ab mor­gen muss dem­nach sämt­li­ches Geflü­gel ent­we­der in geschlos­se­nen Stäl­len blei­ben oder so unter­ge­bracht wer­den, dass der Unter­stand von oben abge­deckt ist und Wild­vö­gel auch seit­lich nicht ein­drin­gen kön­nen. Hal­ter mit einem Bestand bis ein­schließ­lich 100 Stück Geflü­gel sind zudem ver­pflich­tet, über die Zahl der täg­lich ver­en­de­ten Tie­re Buch zu füh­ren. Hal­ter mit einem Bestand bis ein­schließ­lich 1000 Tie­ren müs­sen dar­über hin­aus auch Auf­zeich­nun­gen über die Gesamt­zahl der geleg­ten Eier pro Bestand und Werk­tag führen.

Bereits seit Anfang Febru­ar sind die Geflü­gel­hal­ter über eine erste All­ge­mein­ver­fü­gung zu zusätz­li­chen Vor­sichts­maß­nah­men ange­hal­ten wor­den. Bei­spiels­wei­se dür­fen die Stäl­le von Betriebs­frem­den nicht mehr ohne ent­spre­chen­de Schutz­klei­dung betre­ten wer­den. Auch gibt es Anwei­sun­gen zum The­ma Des­in­fek­ti­on. Aus­stel­lun­gen, Märk­te oder Geflü­gel­schau­en sind eben­falls untersagt.

Aktu­el­ler Anlass ist, dass zuletzt auch erste Fäl­le der Vogel­grip­pe im in den Land­krei­sen Bay­reuth und Land­kreis Tir­schen­reuth nach­ge­wie­sen wurde.

Geflü­gel­hal­ter, die den Ver­dacht haben, dass eines ihrer Tie­re an der Krank­heit ver­en­det sein könn­te, sind ver­pflich­tet, die­se beim Vete­ri­när­amt des Land­krei­ses unter 09232 80324, veterinaeramt@​landkreis-​wunsiedel.​de zu melden.

Die All­ge­mein­ver­fü­gung kann hier nach­ge­le­sen werden:

https://​www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​b​u​e​r​g​e​r​s​e​r​v​i​c​e​/​m​e​d​i​e​n​/​a​m​t​s​b​l​att