Berufs­tä­ti­ge Eltern brau­chen Unter­stüt­zung bei der Betreu­ung ihrer Kin­der wäh­rend der Schul­fe­ri­en. Der DKSB Forch­heim möch­te Eltern daher mit einer Feri­en­be­treu­ung in zwei Forch­hei­mer Grund­schu­len unterstützen.

Das Ange­bot gilt für Kin­der im Alter zwi­schen 6 und 12 Jah­ren. Sie wer­den durch qua­li­fi­zier­tes und erfah­re­nes Per­so­nal betreut. Wir bie­ten ein inter­es­san­tes Ferienprogramm.

Die täg­li­che Betreu­ungs­zeit ist von 7:30 bis 16:00 Uhr. Die Kin­der sind über eine Unfall– und Haft­pflicht­ver­si­che­rung abgesichert.

Mit unse­rem Frei­zeit­an­ge­bot wol­len wir die Krea­ti­vi­tät der Kin­der för­dern und inter­es­san­te Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten bie­ten. Das Wohl der Kin­der liegt uns am Herzen.

Wir bie­ten in Koope­ra­ti­on mit der Stadt Forch­heim die Feri­en­be­treu­ung an fol­gen­den Grund­schu­len an:

Grund­schu­le Buckenhofen

Anna-Grund­schu­le

Fol­gen­de Feri­en wer­den ver­bind­lich abgedeckt:

Oster­fe­ri­en 2 Wochen

Pfingst­fe­ri­en 2 Wochen

Som­mer­fe­ri­en 1. – 3.Woche und 5. – 6. Woche

Bei zu gerin­gen Anmel­dun­gen behal­ten wir uns die Zusam­men­le­gung an einer Schu­le vor.

Tages­ab­lauf

07:30 – 08:00 Begrüßung

08:00 – 12:30 Aktivitäten

12:30 – 13:30 Mittagessen

13:30 – 16:00 Nach­mit­tags­pro­gramm, Auf­räu­men, Abholung

Frei­zeit­pro­gramm

Unser Frei­zeit­pro­gramm rich­tet sich nach den Bedürf­nis­sen der Kin­der. Bit­te geben Sie die Wün­sche Ihrer Kin­der in der Anmel­dung an. Wir wer­den bemüht sein, die­se best­mög­lich umzusetzen.

Anmel­dung

Anmel­dun­gen erhal­ten Sie im Sekre­ta­ri­at. Die Anmel­dung ist ver­bind­lich und erfolgt mit bei­lie­gen­dem Form­blatt (auch auf unse­rer Home­page). Den Anmel­de­bo­gen geben Sie bit­te im jewei­li­gen Sekre­ta­ri­at oder unse­rer Geschäfts­stel­le ab (auch per E‑Mail). Der Anmel­de­bo­gen soll­te spä­te­stens vier Wochen vor Feri­en­be­ginn abge­ge­ben wer­den, damit eine kon­kre­te Per­so­nal­pla­nung vor­ge­nom­men wer­den kann.

Bei­trä­ge

70 € pro Kind und Woche (ohne Aus­flü­ge und Bastelmaterial)