Ver­län­ger­te Bear­bei­tungs­zei­ten – Kun­den wer­den infor­miert, wenn Zulas­sungs­un­ter­la­gen abge­holt wer­den können

Der Betrieb der Kfz-Zulas­sungs­stel­le am Land­rats­amt Lich­ten­fels ist zur­zeit nur ein­ge­schränkt mög­lich. Bereits seit län­ge­rem sind auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie Kfz-Zulas­sun­gen nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ga­be mög­lich. Alter­na­tiv kön­nen die Zulas­sungs­un­ter­la­gen am Emp­fang des Land­rats­amts abge­ge­ben wer­den. Sie wer­den dann außer­halb des regu­lä­ren Schal­ter­be­triebs bear­bei­tet. In die­sem Fall wer­den die Kun­den tele­fo­nisch oder per E‑Mail kon­tak­tiert, wenn sie die fer­ti­gen Zulas­sungs­un­ter­la­gen wie­der abho­len können.

Wegen meh­re­ren län­ger­dau­ern­den Per­so­nal­aus­fäl­len kommt es vor­aus­sicht­lich bis Mit­te April zu Ver­zö­ge­run­gen sowohl bei der Ter­min­ver­ga­be als auch bei der Bear­bei­tung der abge­ge­be­nen Unterlagen.

Auch die tele­fo­ni­sche Erreich­bar­keit der Zulas­sungs­stel­le ist aktu­ell ein­ge­schränkt. Die Mit­ar­bei­ter der Zulas­sungs­stel­le bemü­hen sich um eine mög­lichst zeit­na­he Bear­bei­tung. Die Kun­den wer­den gebe­ten in den kom­men­den Wochen län­ge­re War­te- und Bear­bei­tungs­zei­ten bei Kfz-Zulas­sun­gen ein­zu­pla­nen und von dies­be­züg­li­chen Nach­fra­gen abzu­se­hen. Das Land­rats­amt Lich­ten­fels bit­tet um Verständnis.