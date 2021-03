Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet erst­mals ver­schie­de­ne inter­ak­ti­ve Online-Koch­kur­se zum Mit­ko­chen und Live-Webi­na­re zum Nach­ko­chen an. Im Webi­nar zum Nach­ko­chen zeigt Kir­stin Klein am Mon­tag, 29. März, wie man ganz ein­fach Gerich­te aus der Thai Küche zube­rei­ten kann (Kurs­num­mer 5201). Am Mitt­woch, 7. April, trifft dann Thai­land auf Ita­li­en, das heißt hier wer­den lecke­re Essens­kom­bi­na­ti­on aus bei­den Kul­tur­krei­sen gezeigt (5203). Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Die bei­den Live-Koch­kur­se zum Mit­ko­chen fin­den am Mitt­woch, 31. März, und Diens­tag, 13. April, von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Beim ersten Ter­min wird gemein­sam Sushi zube­rei­tet (5202), Mit­te April wid­met sich die Dozen­tin der thai­län­di­schen Küche (5204).

Fly­er Online-Koch­kur­se zum Her­un­ter­la­den (PDF, 6MB)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung mit Kurs­num­mer auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108.