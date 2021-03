Auch wenn die Situa­ti­on für Unter­neh­men in der Tou­ris­mus­bran­che nicht ein­fach in den letz­ten Mona­ten war, hat sich die Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz dazu ent­schie­den, auch in die­sem Jahr wie­der die Aus­schrei­bung für die Tou­ris­mus­Kro­ne 2021 vor­zu­neh­men. Damit soll gera­de in die­ser her­aus­for­dern­den Zeit ein Zei­chen dafür gesetzt wer­den, dass die Frän­ki­sche Schweiz nicht nur Feri­en­ziel für Besucher*innen aus der Fer­ne, son­dern auch als ein Zei­chen in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten gesetzt wer­den, dass die Frän­ki­sche Schweiz nicht nur für zahl­rei­che Besucher*innen aus der Fer­ne, son­dern auch als Nah­erho­lungs­ge­biet für alle Men­schen in unse­rer Regi­on dient.

Den beson­de­ren Umstän­den für den Tou­ris­mus soll durch die­se Aus­zeich­nung Rech­nung getra­gen wer­den – gera­de in die­sen Zei­ten kann hier ein Zei­chen für die Regi­on und für unse­re viel­fäl­ti­ge Unter­neh­mer­kul­tur gesetzt wer­den. Wir wis­sen, dass unse­re Frän­ki­sche Schweiz als beson­de­res Feri­en­ziel bekannt ist und geschätzt wird.

Die­sen guten Ruf genießt unse­re Regi­on dank des uner­müd­li­chen Ein­sat­zes von zahl­rei­chen gewerb­li­chen Anbie­tern und Unter­neh­men. Sie alle sor­gen für eine ein­zig­ar­ti­ge und unver­wech­sel­ba­re Viel­fäl­tig­keit hier direkt vor unse­rer Türe.

In die­sem Wis­sen wei­sen wir noch­mals auf die Aus­schrei­bung zur Tou­ris­mus­Kro­ne 2021 hin, um den­je­ni­gen mit die­ser beson­de­ren Aus­zeich­nung die Aner­ken­nung zukom­men zu las­sen, die unse­re Frän­ki­sche Schweiz zu einem beson­de­ren Feri­en- und Aus­flugs­ziel machen – und zwar unab­hän­gig davon, in wel­chen her­aus­for­dern­den Zei­ten wir seit letz­tem Jahr leben.

Die Tou­ris­mus­Kro­ne im Über­blick – Aus­zeich­nung für regio­nal enga­gier­te Impulsgeber

Bewer­bungs­schluss ist der 31. März 2021 unter www​.tou​ris​mus​kro​ne​.de

1 Aus­zeich­nung in der Kate­go­rie „Leucht­turm“ inkl. Online-Wer­be­prä­senz im Wert von 1.000 EUR auf der Home­page der Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz

Bis zu 2 Aus­zeich­nun­gen in der Kate­go­rie „Inno­va­ti­on“ inkl. 2.500 EUR Preis­geld zur Umset­zung der inno­va­ti­ven Idee

Fly­er zur Tou­ris­mus­Kro­ne 2021 (PDF-Datei)

Auch in die­sem Jahr wird die Tou­ris­mus­Kro­ne von vier star­ken regio­na­len Part­nern orga­ni­siert und aus­ge­rich­tet: Land­rats­amt Forch­heim, Land­rats­amt Bay­reuth, Spar­kas­se Forch­heim und Spar­kas­se Bay­reuth. Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Bewer­bun­gen von inno­va­ti­ven und krea­ti­ven Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern, die mit der Aus­zeich­nung und Prä­mie­rung Ihre Ideen für unse­re schö­ne Regi­on umset­zen können.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Tou­ris­mus­Kro­ne erhal­ten Sie hier:

Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz

Obe­res Tor 1, 91320 Ebermannstadt

Tele­fon 09191 8610–54

Fax 09191 8610–58

E‑Mail aktion@​fraenkische-​schweiz.​com

Inter­net www​.tou​ris​mus​kro​ne​.de