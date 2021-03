Das gemein­sa­me Impf­zen­trum von Stadt und Land­kreis Hof läuft seit heu­te unter Voll­aus­la­stung. D.h seit heu­te wer­den dort über 700 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger pro Tag geimpft.

„Wir haben als Land­krei­se ent­lang der tsche­chi­schen Gren­ze gemein­sam dar­um gekämpft, mehr Impf­stoff für unse­re Regi­on zu erhal­ten. In Fol­ge unse­rer For­de­rung bekom­men wir jetzt mehr Impf­stoff für Stadt und Land­kreis Hof, den wir in den näch­sten Tagen in unse­rem Impf­zen­trum unter Voll­last ver­imp­fen wer­den. Dar­über hin­aus haben wir seit die­ser Woche ein Pilot­pro­jekt mit 12 Haus­arzt­pra­xen im Hofer Land – auch dort wird geimpft“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär. Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la ergänzt: „Das war lang­ersehnt. Unser Impf­zen­trum nutzt sei­ne Kapa­zi­tät voll aus und das Team zeigt, was es kann. Alle zusätz­li­chen Impf­do­sen sind hier an der rich­ti­gen Stel­le und was mich beson­ders freut ist, dass es damit auf der lan­gen War­te­li­ste schnel­ler vorangeht“.

In den ver­gan­ge­nen Wochen konn­ten im Impf­zen­trum Hofer Land täg­lich rund 350 Imp­fun­gen durch­ge­führt wer­den. Mit den über 3.000 zusätz­li­chen Impf­do­sen, die bereits gelie­fert wur­den, kön­nen nun mehr als dop­pelt so vie­le Men­schen mit dem Impf­stoff ver­sorgt wer­den. Wei­te­re 1.500 Impf­do­sen sol­len in die­ser Woche noch folgen.

„Das bedeu­tet, dass wir auf jeden Fall bis Mit­te näch­ster Woche unter Voll­aus­la­stung wei­ter­imp­fen kön­nen. Natür­lich hof­fen wir, dass wir auch wei­ter­hin mit aus­rei­chend Impf­stoff ver­sorgt wer­den, damit wir die­ses hohe Niveau hal­ten kön­nen und bei den Imp­fun­gen zügig vor­an­kom­men“, so der orga­ni­sa­to­ri­sche Lei­ter des Impf­zen­trums, Tho­mas Hertel.

„Über 700 Imp­fun­gen pro Tag. Das ist eine enor­me Lei­stung aller Betei­lig­ten. Des­halb gilt unser Dank allen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern im Impf­zen­trum, ins­be­son­de­re auch den Kräf­ten des Roten Kreu­zes. Sie alle machen einen wirk­lich her­vor­ra­gen­den Job“, so Land­rat Bär.