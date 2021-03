Der Pfle­ge­kin­der­dienst des Jugend­am­tes Forch­heim sucht drin­gend Pfle­ge­el­tern, die Kin­der für bestimm­te Zeit oder auf Dau­er bei sich zuhau­se auf­neh­men und betreu­en möchten.

Pfle­ge­kin­der sind Kin­der, die aus unter­schied­li­chen Grün­den nicht mehr in ihrer Her­kunfts­fa­mi­lie leben kön­nen und ein neu­es Zuhau­se brau­chen. Beson­ders für jün­ge­re Kin­der möch­te das Jugend­amt eine Heim­un­ter­brin­gung ver­mei­den. Ein fami­liä­rer Rah­men bie­tet eine gute Chan­ce, neue sta­bi­le Bin­dun­gen auf­zu­bau­en sowie Sicher­heit und Kon­ti­nui­tät im Leben zu erfah­ren. Nicht nur für die Klein­sten, son­dern auch für Kin­der im Alter von 3 – 8 Jah­ren wer­den immer wie­der Fami­li­en gesucht.

Pfle­ge­kin­der haben oft außer­or­dent­li­che Bela­stun­gen erlebt. Sie brin­gen daher beson­de­re Bedürf­nis­se und erzie­he­ri­sche Anfor­de­run­gen mit in eine neue Fami­lie. Häu­fig zeigt sich dies in der Ent­wick­lung, einem auf­fäl­li­gen Ver­hal­ten und einem erhöh­ten Erzie­hungs­be­darf der Kinder.

Gesucht wer­den Fami­li­en oder Paa­re, die genü­gend Zeit, Geduld und Ein­füh­lungs­ver­mö­gen für die Bedürf­nis­se von Kin­dern haben und eine gewis­se Belast­bar­keit mit­brin­gen. Sie soll­ten in sta­bi­len fami­liä­ren und in gesi­cher­ten finan­zi­el­len Ver­hält­nis­sen leben, sowie über aus­rei­chend Wohn­raum ver­fü­gen. Pfle­ge­el­tern haben ein Anrecht auf Eltern­zeit und erhal­ten finan­zi­el­le Unter­stüt­zung zum Unter­halt des Kindes.

Pfle­ge­el­tern wer­den auf ihre Auf­ga­be vor­be­rei­tet und wäh­rend der gesam­ten Dau­er des Pfle­ge­ver­hält­nis­ses nach indi­vi­du­el­lem Bedarf beglei­tet und unter­stützt. Solt­len Sie sich für die­se Auf­ga­be inter­es­sie­ren, freu­en wir uns, wenn Sie mit uns in Kon­takt tre­ten und ein unver­bind­li­ches Infor­ma­ti­ons­ge­spräch vereinbaren.